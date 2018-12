ilfattoquotidiano

: Manovra, rinviato ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario… - Cascavel47 : Manovra, rinviato ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario… - TutteLeNotizie : Manovra, rinviato ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso… - GastoneSabba : RT @CesareSacchetti: La Repubblica:'manovra, per il governo pericolo infrazione solo rinviato. A gennaio nuova verifica sui conti.' I media… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Ilalla, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza deiè stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo possa arrivare anche dopo, nel qual caso il provvedimento potrebbe avere la luce verde di Palazzo Madama soltanto domani. A quel punto l’aula sarebbe chiamata a votare la fiducia su un nuovo testo non votato in commissione e del tutto dirispetto a quello approvato dalla Camera il 7 dicembre. Montecitorio poi dovrà approvare il testo in due giorni, giovedì 27 e venerdì 28, dopo un passaggio altrettanto breve in commissione.Le ...