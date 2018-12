Manovra | ennesimo rinvio | il maxiemendamento slitta a domani

ilsole24ore

(Di venerdì 21 dicembre 2018) «Siamo in Zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo chelapossa essere approvata al Senato previa discussione in Aula», spiega il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. Fonti parlamentari indicano le 14 di sabato 22 dicembre per la ripresa dei lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama...