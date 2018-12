Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron | Serve procedura Ue contro la Francia

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il commissario europeo al Bilancio Guentherè noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo, ladovrebbe subire ancora unaper deficit eccessivo, perché ha violato le regole "per l'undicesimo anno di fila", tranne che nel 2017. E "i fondi extra cheha promesso" per placare la rivolta dei Gilets Jaunes "non sono regali di Natale una tantum, ma spese permanenti e strutturali", ha dichiarato in un'intervista al settimanale tedesco Focus, pubblicata anche on line. Per, che fa tradizionalmente parte del fronte rigorista, "non si può usare la mano così leggera con la".