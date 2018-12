Roma | insorgono autisti bus turistici | piazza Venezia nel caos

romadailynews

: @NicolaPorro @matteosalvinimi va in Israele e denuncia Hamas come gruppo terroristico palestinese! I PDoti+SINISTRO… - archiettoliber : @NicolaPorro @matteosalvinimi va in Israele e denuncia Hamas come gruppo terroristico palestinese! I PDoti+SINISTRO… - tusciaweb : Roma - Dopo il vertice di governo di ieri, slitta la discussione della manovra in Senato - Le opposizioni insorgono… - CristinaCricris : In Francia scendono in piazza per protestare contro il caro benzina mentre a Roma insorgono per un pallone. Sti 4 c… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Ae’ ostaggio dei bus. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino aI busparcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che glisi starebbero radunando per salire in Comune.Decine le pattuglie dei vigili impegnate a dirigere il traffico veicolare. Chiuse al momento via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Pesanti i disagi al traffico.L'articolobusnelproviene daDailyNews.