NBA – Rockets versione ‘American Sniper’ | Wizards puniti dalla lunga distanza | è record

Risultati NBA : cadono Sixers e Clippers - si risollevano Spurs e Rockets : Risultati NBA, notte ricca di incontri interessanti: ad Ovest Rockets, Thunder e Warriors fanno la voce grossa Risultati NBA, ben 8 incontri giocati nella notte americana, alcuni dei quali davvero molto interessanti. Una gara d’alta classifica si è giocata tra Clippers e Trail Blazers, vinta da Portland grazie ai 39 punti del suo trascinatore Lillard. 127-131 il finale dell’incontro molto equilibrato nel quale Gallinari si è ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...

NBA - Caldwell-Pope nel mirino dei Rockets : è Houston la terza squadra nella trattiva Lakers-Suns per Ariza? : Gli Houston Rockets hanno manifestato il proprio interesse per Caldwell-Pope: i Lakers vorrebbero inserire il giocatore nella trade con i Suns per arrivare ad Ariza e cercano una terza squadra Nonostante la trade per Trevor Ariza si sia arena alla volontà dei Lakers di non sacrificare i propri giovani, la pista non sembra essersi raffreddata completamente. I Suns vorrebbero in cambio un giocatore che vada aggiunga playmaking alla squadra e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (Belinelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

Risultati NBA : Rockets e Spurs si risollevano - frenata per Gallinari ed i Clippers : Risultati NBA, solo tre le gare giocate nella notte americana con il nostro Danilo Gallinari impegnato contro i Raptors Risultati NBA, tre le gare giocate nella notte. I Clippers di Danilo Gallinari sono caduti nettamente sotto i colpi dei Raptors pur privi di Leonard. Una gara senza storia, con un finale netto in favore dei canadesi, 99-123. Solo 11 punti per il Gallo un po’ sottotono dopo le recenti ottime prestazioni. Per quanto ...

NBA - Houston-Portland 111-103 : i Rockets battono un colpo e superano i Blazers grazie alla panchina : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 111-103 Per superare un momento difficile di squadra serviva una reazione del collettivo, e gli Houston Rockets per una sera hanno risposto presenti. Con sette ...

Mercato NBA – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

NBA : pesante sconfitta in casa per i Clippers di Gallinari - Rockets ko contro i Mavs : Sorprese in questa notte di Nba. I Clippers vengono sconfitti per 121-98 da Miami , Gallinari finisce in doppia doppia, 12 punti e 10 rimbalzi, ma con basse percentuali al tiro. Gli Hawks battono i ...

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

NBA – Morey fa mea culpa : “credevo che Carmelo Anthony avrebbe aiutato i Rockets - mi sbagliavo. Ma sul ritiro…” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha fatto mea culpa in merito alla scelta di firmare Carmelo Anthony come nuovo innesto degli Houston Rockets “Credevo in lui, ma ho sbagliato”, suonano più o meno così le parole di Daryl Morey a proposito di Carmelo Anthony. Il gm degli Houston Rockets fa mea culpa e dichiara di aver fatto un errore con la firma di Carmelo Anthony. L’ex OKC sembrava poter dare una grande mano ai ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 dicembre). Successi netti per Celtics e Blazers - Rockets ko in casa dei Jazz : Soltanto tre partite in questa notte NBA, e senza nemmeno un gran numero di emozioni: tutte, infatti, si sono concluse con ampi margini tra le franchigie impegnate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Complice anche un’abominevole percentuale da due (39,6%), i New York Knicks cedono per 128-100 al TD Garden contro i Boston Celtics, che sopperiscono più che bene alla serata no di Gordon Hayward. In doppia cifra ci vanno in sette, Kyrie ...

Risultati NBA – Sorridono i Celtics - Rockets ko : tutte le sfide della notte italiana : Bene Celtics, Blazers e Jazz: solo tre sfide nella notte italiana, tutti i Risultati delle partite NBA Poche le partita di NBA disputate nella notte italiana: solo tre le sfide che hanno intrattenuto il pubblico americano. Ad aprire le danze è stata la partita tra Boston Celtics e New York Knicks, vinta dai padroni di casa per 128-100. I Celtics sono stati trascinati alla vittoria dai 22 punti di Irving, ben affiancato da Brown e Horford, ...

NBA – James Harden crede nei Rockets : “abbiamo fiducia in noi stessi - al completo possiamo battere tutti” : James Harden crede nell’unità del gruppo degli Houston Rockets: nonostante il brutto inizio di stagione, ‘il Barba’ è convinto che con il roster al completo i texani possano giocarsela con tutti Inizio di stagione davvero complicato per i Rockets che dopo 22 gare giocate hanno raccolto un bottino di 11 vittorie e 11 sconfitte. Uno score nettamente al di sotto delle previsioni di inizio stagione per una squadra che lo ...