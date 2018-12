L' ultimo saluto degli amici ad Antonio | ' ' Ciao Mega | ora tutto il mondo parla di te ma

Antonio Megalizzi - Trento dà l’ ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO : Antonio Megalizzi , Trento dà l’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO Il feretro del reporter morto nell’attentato dell'11 dicembre è arrivato nel Duomo avvolto nella bandiera italiana e in quella europea. Tante le persone che hanno riempito la chiesa per i funerali, ai quali partecipano anche Mattarella e ...

L' ultimo saluto ad Antonio Megalizzi. Funerali in duomo a Trento : Fin qui la cronaca. Ma ciò che mi preme sottolineare è il richiamo che viene proprio dai colleghi volontari giornalisti di Europhonica a non strumentalizzare Antonio , la sua memoria ed il lavoro ...

Tragedia Corinaldo - l’ultimo saluto alla 14enne Emma : “Brilla lassù come brillavi tra noi” : "Sei stata calore e colore nei nostri giorni e sarai luce nelle nostra nostalgia", così, in occasione dei funerali, familiari hanno voluto ricordare Emma Fabini, la 14enne di Senigallia tra le sei vittime della strage nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. In città sarà solo il primo di tre giorni di lutto durante i quali saranno celebrati i funerali del altre tre vittime del stessa Tragedia.Continua a leggere