Lazio | Inzaghi | “Non è un momento felice | ma si può finire nelle zone alte”

Atalanta-Lazio 1-0. Inzaghi : “non meritavamo di perdere” : L’Atalanta batte Lazio 1-0 in uno dei posticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. A decidere la gara

Atalanta Lazio - Inzaghi : 'Rammaricato per il risultato e non per la prestazione' : L'allenatore della Lazio, nell'immediato post-partita ai microfoni di Sky Sport, non può che essere rammaricato: "C'è rammarico per una partita che non meritavamo di perdere. Obiettivamente questa ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi commenta così il rigore annullato ad Acerbi : Altra sconfitta per la Lazio in campionato contro l’Atalanta dopo quella in Europa League, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a Sky Sport: “Obiettivamente questa sera perdiamo l’unica partita che non avremmo meritato di perdere, il nostro portiere non ha fatto una parata. Il gol di Acerbi annullato dal Var nel recupero? Sono due anni e mezzo che la Var va avanti in questo modo, avevo fatto una grande esultanza perché ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : ”Loro inferiori solo a Juve e Napoli” . Inzaghi : “Sconfitta immeritata” : Atalanta Lazio Gasperini – Al termine del match disputato all’Azzurri d’Italia di Bergamo, vinto dalla Dea con un gol di Zapata dopo 60′ secondi, i due tecnici commentano ai microfoni di Sky Sport quando accaduto nell’incontro valido per la 16° Giornata della Serie A. Ecco le loro parole -> Leggi anche Atalanta-Lazio 1-0: Pagelle, Highlights e […] L'articolo Atalanta-Lazio, Gasperini:”Loro inferiori ...

Atalanta-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire da un periodo difficile ...

Atalanta-Lazio La Diretta dalle 20.30 Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire...

Avversaria Lazio è il Siviglia / Sorteggi sedicesimi UEFA Europa League : ostica sfida spagnola per Inzaghi : Avversaria Lazio è il Siviglia. sedicesimi UEFA Europa League, Sorteggi: brutto abbinamento per i biancocelesti di Simone Inzaghi.

Atalanta-Lazio - le probabili formazioni : Gasperini ritrova Ilicic - solito modulo per Inzaghi : La partita dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Lazio promette gol e spettacolo. I due club impegnati nella lotta per un posto che vale l’Europa, seppur di diverso valore, negli ultimi due precedenti a Bergamo hanno messo a segno ben 13 reti, frutto del 3-4 della stagione 2016-17 e del 3-3 dello scorso campionato. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria di Udine, ma hanno perso l’ultima partita in casa ...

Serie A Lazio : l’albero di Natale di Inzaghi : Natale è alle porte, e noi abbiamo già spedito la lettera a babbo Natale, chiedendo disperatamente un nuovo modulo per mister Inzaghi.Natale è alle porte e con lui anche tutta quella marea di panettoni, dolci e chi più ne ha più ne metta. Ah, e non dimentichiamoci dei regali, perché noi quest’anno abbiamo chiesto a Babbo Natale un regalo speciale.“Caro babbo Natale…”Visto che quest’anno abbiamo (tirando le somme) ...

Lazio - Inzaghi : 'Pulici nel cuore. A Bergamo voglio una squadra affamata' : Vuole il massimo dai suoi ragazzi, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta. Prima delle conferenza la società ha espresso ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic tornerà ad essere quello di sempre. Gomez? Mi tengo Correa' : Sei gare senza vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, entrambe in Europa League,. Serve la svolta in casa Lazio: "In Europa non avevamo più motivazioni, ora dobbiamo risollevarci". Testa all'...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Pulici? Ricordo stupendo - fu importante per il mio inserimento' : Le parole di Inzaghi dicono tutto: "E' una brutta notizia, l'abbiamo saputa poco prima della conferenza, la morte di Pulici tocca tutto il mondo Lazio". I biancocelesti piangono Felice Pulici , storico portiere dello Scudetto del '74, il primo della lunga storia biancoceleste. Quello con Maestrelli in panchina e Chinaglia centravanti. ...

Lazio - la tristezza di Inzaghi per la morte di Pulici : “perdiamo un grande laziale e un grande uomo” : L’allenatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa della morte di Pulici, esprimendo la propria tristezza per questa perdita “Condoglianze ai familiari, perdiamo un grande laziale ed un grande uomo“. L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ricorda così Felice Pulici, portiere del primo scudetto della storia biancoceleste nel 1974 e poi dirigente della società, scomparso aggi a 72 anni. “La sua ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...