Infortunio Dzeko | l’attaccante della Roma può tornare per il big match contro la Juventus

Juventus-Roma : Cuadrado fuori da probabili formazioni per Infortunio - in forse anche Dzeko : Juventus-Roma è una gara tra 2 compagini che stanno attraversando momenti di forma completamente differenti. I padroni di casa viaggiano senza problemi al vertice del campionato di serie A dove sono imbattuti ed hanno raccolto soltanto vittorie, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Genoa. L’ultima uscita dei bianconeri è coincisa con il successo nel derby contro il Torino che ha consentito al gruppo guidato da Massimiliano Allegri di ...

Infortunio Dzeko/ Ultime notizie : lesione e piccolo edema - la Roma lo perde per quattro gare - IlSussidiario.net : L' Infortunio di Edin Dzeko è più grave del previsto, il calciatore della Roma rimarrà infatti fuori per almeno quattro partite.

Infortunio Dzeko - le condizioni del bosniaco e la decisione di Di Francesco : Infortunio Dzeko – L’attaccante della Roma non ce la fa: stasera contro il Real Madrid scenderà in campo Schick al suo posto. Il problema muscolare alla coscia destra, accusato nella rifinitura, non è stato smaltito e gli causa ancora dolore, così Di Francesco e lo staff medico hanno stabilito il riposo del bosniaco che proverà a recuperare per il match di domenica contro l’Inter. Dzeko potrebbe non sedersi neanche in ...