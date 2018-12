Cosa ha Fatto davvero il governo del cambiamento con la legge di bilancio : fact checking : Con la legge di bilancio (quasi) pronta per essere discussa dal Senato della Repubblica è il momento di fare un piccolo bilancio di quanto realizzato dal governo guidato dal Presidente Giuseppe Conte. L'elenco da cui partire lo offre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: ma le cose stanno realmente così?Continua a leggere

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama Bianca Guaccero e lei si mette a piangere : Carramba, che sorpresa! E’ proprio il caso di dirlo per descrivere quanto accaduto oggi a Detto Fatto. Complice Giovanni Ciacci, Raffaella Carrà ha infatti telefonato alla conduttrice Bianca Guaccero che è scoppiata in lacrime. “Penso che tu sia una grande lavoratrice, penso che tu sia una grande prima donna. Se ci fossero ancora i varietà di una volta, tu probabilmente saresti la prima donna dei programmi di ieri“, ha Detto la ...

Cosa ha Fatto davvero il governo del cambiamento con la legge di bilancio : Con la legge di bilancio (quasi) pronta per essere discussa dal Senato della Repubblica è il momento di fare un piccolo bilancio di quanto realizzato dal governo guidato dal Presidente Giuseppe Conte. L'elenco da cui partire lo offre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: ma le cose stanno realmente così?Continua a leggere

Shavo Odadjian parla dei System of a Down : “Non siamo nemici - abbiamo del materiale che supera il lavoro già Fatto” : Shavo Odadjian parla dei System of a Down: "Non siamo nemici, abbiamo del materiale che supera il lavoro già fatto"Era il 13 luglio quando Serj Tankian, voce dei System of a Down, postava sulla sua pagina Facebook un messaggio per fare chiarezza sui motivi che avevano portato la band a sospendere la produzione discografica. Tra i motivi elencati, Tankian spiegava che lavorare sempre con le stesse persone potrebbe rivelarsi «artisticamente ...

Le vendite di Battlefield V non hanno soddisFatto le aspettative di EA : Battlefield V è stato al centro di alcune polemiche fin dal suo annuncio e, a quanto pare, le numerose notizie non proprio positive hanno influenzato le sue performance commerciali. Le vendite al lancio nel Regno Unito, ad esempio, sono state di oltre il 60% inferiori rispetto a quell di Battlefield 1, mentre negli Stati Uniti, nonostante il debutto al terzo posto nelle classifiche NPD per il mese di novembre, sono state vendite meno che ...

Compromessi molti dati bancari di chi ha Fatto acquisti online - colpa degli acquisti natalizi : A Natale i regali da fare sono tantissimi e tra mille impegni non ci si accorge mai di essere già a dicembre e non aver ancora comprato nulla. Ecco allora che a molti prende la frenesia, si corre online e si acquista alla cieca, per sbrigarsi. Il risultato? Secondo l’ultimo report di Kaspersky, nota azienda sviluppatrice di sistemi di sicurezza per i computer, le credenziali bancarie del 32 % di chi ha fatto acquisti online sarebbero state ...

Jake Borelli sulla prima storia d’amore gay al maschile di Grey’s Anatomy : “Levi Schmitt mi somiglia - anch’io ho Fatto coming out” : Tra le novità più interessanti di questa stagione del medical drama c'è sicuramente la prima storia d'amore gay al maschile di Grey's Anatomy, interpretata da Jake Borelli nel ruolo dello specializzando Levi Schmitt - detto "Occhiali" - e dall'italocoreano Alex Landi in quello del chirurgo ortopedico Nico Kim. Grey's Anatomy ha raccontato spesso l'omosessualità attraverso pazienti e casi clinici, ma mai con una storia tra due medici uomini. E ...

Pa - assunzioni congelate. Boeri : "Fatto gravissimo per l'Inps" : MILANO - La Manovra congela le assunzioni nella Pubblica amministrazione fino al 15 novembre del 2019 e per il presidente dell'Inps, Tito Boeri, siamo di fronte a un 'atto gravissimo'. Si aggiunge ...

Emma a RDS Academy intervistata dai 3 finalisti : “Non mi pento delle scelte che ho Fatto” (video) : Ieri 19 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di RDS Academy su Real Time, in cui i finalisti e aspiranti speaker radiofonici si sono battuti per un contratto con una delle maggiori emittenti radiofoniche italiane. Per farlo hanno dovuto superare una grande prova, ovvero quella delle interviste. Per questo motivo, i tre ragazzi Isotta, Lorenzo e Davide, hanno avuto modo di intervistare Emma a RDS Academy e dimostrare le loro qualità ...

Marijuana al posto dell’incenso - uno ‘scherzo da prete’ Fatto…ad un prete : dopo la messa tutti al pronto soccorso : dopo la messa tutti ricoverati in ospedale. Non è l’epilogo di una barzelletta, ma quello di uno scherzo di cattivo gusto. Il parroco e alcuni fedeli di una piccola parrocchia di Chieti hanno invaso il pronto soccorso della cittadina al termine della funzione religiosa: erano tutti in evidente stato confusionale apparentemente senza una ragione plausibile. Sottoposti ad esami, i pazienti sono risultati essere stati intossicati dal ...

Marocco - Capuozzo : cos'hanno Fatto davvero alle due scandinave. Orrore islamico - non solo stuprate e sgozzate : Secondo la stampa locale e internazionale, ripresa anche dal giornalista Mediaset Toni Capuozzo , grande esperto di politica estera, le indagini hanno portato all'arresto di un giovane a Marrakech . ...

Dall’amara notizia fino alla rinascita - riecco Lauda : “non ho perso un Gp. Vettel? Mi ha emozionato - vi dico cos’ha Fatto per me” : Il presidente non esecutivo della Mercedes è tornato a parlare per la prima volta dopo il trapianto di polmone, svelando tutto ciò che ha dovuto passare per riprendersi la propria vita La luce in fondo al tunnel, la possibilità di godersi il Natale a casa propria e con le persone care accanto. Niki Lauda si è lasciato alle spalle la malattia, riprendendosi la propria vita con quella forza che lo ha sempre contraddistinto. Spalle larghe e ...

F1 - Szafnauer soddisFatto della sua scelta di rimanere in Force India : “non mi chiamo Francesco Schettino…” : Il team principal della Racing Point ha parlato della sua decisione di non abbandonare la squadra nonostante il periodo di incertezza Avrebbe potuto lasciare la Force India in qualsiasi momento, sfruttando il momento di incertezza relativo al passaggio della scuderia da Vijay Mallya a Lawrence Stroll. Photo4 / LaPresse Otmar Szafnauer non ha voluto però sentire ragioni, rimanendo in sella e trascinando la squadra verso acque più ...