Alex Sandro alla Juve | c' è il rinnovo

Juventus - Alex Sandro rinnova fino al 2023 : TORINO - Ufficiale il rinnovo di Alex Sandro fino al 2023. 'Oggi è un grande giorno per me e per la mia famiglia, sono davvero felice - le parole del brasiliano -. Ho assimilato la mentalità del club ...

Juventus-Filipe Luis - Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro : JUVENTUS FILIPE Luis- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Filipe Luis in vista della prossima estate. Situazione rinnovo Alex Sandro ancora in stand by, e Paratici già a lavoro per cercare di correre ai ripari. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a sondare con grande insistenza la […] L'articolo Juventus-Filipe Luis, Paratici ha in mano il dopo Alex Sandro ...

La Juve pensa a Filipe Luis come vice Alex Sandro (RUMORS) : La Juventus non perde mai di vista le vicende dei calciatori in rotta con i club di appartenenza o in scadenza di contratto, per non farsi sfuggire occasioni importanti tali da arricchire l'organico di lusso di cui dispone. Ultimamente ad esempio segue con attenzione i movimenti di Paul Pogba che però, dopo l'esonero di José Mourinho dal Manchester United, si allontana dal trasferimento, annunciato dalla cronaca sportiva a gennaio. E quelli di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pogba-Alex Sandro a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il principale obiettivo del club bianconero per la prossima sessione invernale è l'acquisto di un centrocampista di qualità e il nome piu' caldo è quello di Paul Poga. Il forte calciatore francese è stato escluso da Mourinho anche nell'ultima gara contro il Liverpool e avrebbe intenzione di lasciare la Gran Bretagna, in modo da giocare con maggiore continuità. La Juventus ...

Young Boys-Juventus - follia di Alex Sandro in area : rigore e vantaggio per gli svizzeri firmato Hoarau [VIDEO] : Il terzino brasiliano commette fallo su Ngamaleu in area di rigore, l’arbitro ci pensa e assegna agli svizzeri il penalty che Hoarau trasforma Young Boys in vantaggio a Berna, la Juventus costretta a rincorrere per colpa di un calcio di rigore trasformato da Hoarau. L’attaccante della formazione svizzera non sbaglia dal dischetto, nonostante Szczesny intuisca la traiettoria del pallone senza però toglierlo dalla porta. Un ...