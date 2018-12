Super-G Val Gardena streaming video e tv | Stuhec al comando | azzurre indietro! | Coppa

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del Supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 : Ilka Stuhec concede il bis - splendida sesta Francesca Marsaglia. Nicol Delago non si ripete : Ilka Stuhec firma la doppietta in Val Gardena e sale a quota nove successi in Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in discesa di ieri, la slovena si è ripetuta nel superG odierno sulla Saslong, concludendo con il tempo finale di 1’31”87. Un successo arrivato nonostante un piccolo errore in partenza (leggera spigolata) ed uno sicuramente più evidente a metà tracciato prima del terzo intermedio, con la slovena uscita dalla traiettoria ...

Sci alpino - sette italiane al via del SuperG in Val Gardena : Nicol Delago pronta a stupire di nuovo : Delago ci riprova in Val Gardena: al via con il 26 nel SuperG. Apre la Rebensburg, la prima azzurra sarà Elena Curtoni, Brignone ha il numero 17 Due azzurre in più al cancelletto rispetto alla discesa: si gareggia ancora sulla Saslong, in Val Gardena, e nel SuperG le italiane al via saranno sette, perché alle cinque del giorno prima si sono aggiunte Federica Brignone (17) e Marta Bassino (24). La prima a partire è Elena Curtoni, con il ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago ci riprova - occhio a Fanchini e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Saslong dopo l’emozionante discesa di ieri vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago: l’azzurra è esplosa sulla mitica pista italiana, ha fatto vedere tutto il suo talento nella velocità pura, ha ottenuto il primo podio in carriera e ha addirittura ...

Sci alpino oggi - SuperG femminile Val Gardena 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Ancora velocità protagonista in Val Gardena, con l’odierno Super G. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti all’azzurra Nicol Delago, al primo podio della carriera. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, mentre Elena Curtoni sarà la prima delle italiane con il 3. Stuhec ha scelto l’11 e Federica Brignone il 17. Delago partirà con il ...

Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 19 dicembre si disputerà il SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, Elena Curtoni è la prima delle italiane col 3, Ester Ledecka Campionessa Olimpica indosserà il 4, attenzione alla ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago sogna il colpaccio - Nadia Fanchini e Brignone devono Superarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Che bello gareggiare in Val Gardena - una vera discesa”. Brignone : “Spero in un bel SuperG” : Giornata di prove di discesa in Val Gardena per le ragazze, attese da due giorni di gara sulla mitica Saslong: domani la discesa e mercoledì il superG validi per le Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Oggi si è ben comportata Nicol Delago che, dopo gli ottimi riscontri ottenuti durante la trasferta in Nordamerica, ha battuto un colpo anche nei test odierni sulla neve italiane chiudendo le due prove con un terzo e un secondo posto. Le prove ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Super G Val Gardena : terribile caduta per Marc Gisin - 15 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Super G Val Gardena: terribile caduta per Marc Gisin. Austria: strage di nobili, tre persone uccise , 15 dicembre 2018,

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : Kilde Super nella discesa maschile : Buzzi miglior azzurro : Kilde domina la discesa in Val Gardena. Buzzi miglior azzurro, a punti anche Paris, Innerhofer, Casse e Werner Heel. Bruttissima caduta di Gisin Vince Alexander Aamodt Kilde, gli azzurri sono fuori dal podio, ma la discesa della Val Gardena verrà ricordata purtroppo soprattutto per la terribile caduta di Marc Gisin che poco dopo il terzo intermedio ha incrociato le punte degli sci poco prima di un salto ed è atterrato sulla schiena. ...

Sci alpino – Innerhofer Super in Val Gardena : “mi sono messo a fare pieghe pesanti come Valentino Rossi” : Christof Innerhofer commenta il suo podio nel superG di oggi in Val Gardena: le parole dello sciatore italiano Il podio numero diciassette della carriera in Coppa del mondo (secondo della stagione dopo il secondo posto nella discesa di Lake Louise) riconsegna definitivamente Christof Innerhofer alle posizioni di vertice nella velocità. E’ la sua prima volta sul Saslong, con questa sono dodici le piste del circuito sulle quali il ...