ansa

: Rogo nel Pisano, fermato il presunto piromane: è un volontario antincendio - infoitinterno : Rogo nel Pisano, fermato il presunto piromane: è un volontario antincendio - AnsaToscana : Rogo pisano:fermato,io non c'entro nulla. Interrogato dagli investigatori ha negato tutte le accuse #ANSA - ToscanaBT : Ansa #news #Toscana:Rogo pisano:fermato,io non c'entro nulla -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) ANSA, - PISA, 19 DIC - "Io con l'incendio del Monte Serra non c'. Quella sera ero là per controllare che tutto fosse a posto dopo la diramazione dell'allerta meteo per il vento forte". E' questa ...