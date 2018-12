Migranti | Onu approva Global compact | Italia astenuta Fico | “Ci vuole approccio globale”

Migranti - l'Onu approva il 'Global Compact'. L'Italia si è astenuta : New York - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione , Global Compact for Migration, con 152 voti a ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...

Migranti : l'Onu approva Global Compact : ANSA, - NEW YORK, 19 DIC - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione, Global Compact for Migration, ...

Migranti : l'Onu approva il Global Compact - l'Italia astenuta : L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione, Global Compact for Migration, con 152 voti a favore, 5 ...

L’ONU ha approvato il Global Compact sui Migranti - l’Italia si è astenuta : L’assemblea generale dell’ONU ha approvato a larga maggioranza un documento sui migranti chiamato Global Compact for Migration, che stabilisce alcune linee guida nella gestione dell’immigrazione in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’Italia si è

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Da oltre 150 Paesi sì a patto su Migranti - Onu : non cedere a paura : ... sono circa 258 milioni le persone mobili e migranti nel mondo, ovvero il 3,4% della popolazione mondiale. oltre l'80% dei viaggi tra Paesi è legale; dal 2000 a oggi sono oltre 60.000 le persone ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Passa il Global Compact - Patto Onu sui Migranti - con molte sedie vuote (anche senza Italia) : La conferenza internazionale delle Nazioni unite a Marrakesh, in Marocco, ha adottato il Patto sulle migrazioni di fronte ai leader di circa 150 Paesi, nonostante varie defezioni. Stilato dopo 18 mesi di colloqui, è stato approvato formalmente all'inizio della conferenza di due giorni. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha parlato di "una roadmap per evitare sofferenze e caos", descrivendo quelli che ha definito come miti ...

Migranti - conferenza Onu di Marrakech adotta il Global Compact : I partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite di Marrakech hanno adottato il Global Compact per le migrazioni, patto mondiale per la gestione 'sicura, ordinata e regolare' dei flussi migratori. ...

Global Compact - 164 Paesi adottano Patto Onu sui Migranti - : Il documento è stato votato per acclamazione durante il vertice di Marrakech. Tante le defezioni, dagli Usa all'Italia, che ha deciso di sottoporre l'accordo all'esame del Parlamento. Il testo parla ...

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Migranti - tante le sedie vuote al vertice sul patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia