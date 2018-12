L’attività fisica è uno dei principali strumenti di prevenzione delle malattie croniche

fondazioneserono

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su movimento, sport e salute pubblicato recentemente, l’Istituto ha sottolineato l’importanzastrategie di promozione delcomedi mantenimento e miglioramento della salute., si legge nell’introduzione al rapporto, è uno deidi, cosiddette non trasmissibili, per il mantenimento del benessere fisico e psichico e anche per il miglioramento della qualità di vita. Questo, si aggiunge, vale a prescindere dal sesso e dall’età. Il rapporto, che l’ISS ha realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), evidenzia l’importanza di promuoverepresso i singoli individui e nelle comunità. Gli approcci da realizzare devono coinvolgere tutti gli “attori” ed essere ...