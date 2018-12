ilnapolista

: FourFourTwo: Insigne 53esimo tra i migliori calciatori del 2018 - napolista : FourFourTwo: Insigne 53esimo tra i migliori calciatori del 2018 -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Meglio di Bale e Mandzukic Fine anno solare, e anche se non è fine stagione può essere un buon momento per celebrare gli ultimi 365 giorni di calcio. Isiti anglosassoni di calcio hanno iniziato a pubblicare le loro classifiche deigiocatori dell’anno, tra cui il Guardian e. Proprio in quella del magazine sportivo inglese c’è il primo calciatore del Napoli: Lorenzoè alposto tra i 100 Best Football Players in the World. È un bel riconoscimento per Lorenzo, che finisce davanti a giocatori come Bale, Kroos, Mandzukic. Ecco il breve testo di accompagnamento per celebrare l’anno solare del numero 24 azzurro:Il ricordo dell’attaccante napoletano che segna all’ultimo minuto contro il Liverpool avrebbe potuto turbare i sogni dei tifosi del Liverpool, se non fosse stata per la recente e decisiva vittoria ad Anfield ...