Fortnite per Android supporta ora Galaxy A9 e gli Snapdragon 670 e 710

Fortnite : anche il noto ragazzo dello zaino denuncia Epic Games per il suo balletto : Il nome di Russell Horning potrà non suonarvi familiare, anche se con molta probabilità conoscete alla perfezione l'aspetto di questo giovane ragazzo e il suo famosissimo balletto che ha fatto impazzire il mondo.anche noto come il "ragazzo dello zaino" o "Backpack Kid", Horning ha inventato questa danza che ha rapidamente scalato i trend dei social network, arrivando a essere inclusa come emote in una miriade di videogiochi come Destiny 2 e ...

Fortnite : scoperto un misterioso uovo tra i file di gioco in seguito alla pubblicazione della patch 7.10 : L'aggiornamento v7.10 di Fortnite è arrivato da poco e i dataminer già si sono messi al lavoro per scoprire quali contenuti saranno aggiunti al popolare gioco nelle prossime settimane. All'interno dei file di gioco, sarebbero stati scoperti numerosi contenuti, ma uno è più misterioso degli altri.Grazie a Fortnite Intel possiamo leggere le varie scoperte ad opera dei dataminer:Ma, come già detto, c'è anche un'altra scoperta che è ancora avvolta ...

Un attore del Principe di Bel Air fa causa a Fortnite per la Carlton Dance : Il nome di Alfonso Ribeiro non dirà molto alla maggior parte delle persone, eppure il suo personaggio più famoso è noto a quasi tutti quelli cresciuti negli anni Novanta: era infatti l’attore che dava il volto a Carlton Banks, il cugino un po’ nerd e impacciato di Will Smith nella mitica serie Willy e il Principe di Bel Air. Ora Ribeiro, dopo tanti anni vissuti di gloria riflessa, torna alla ribalta delle cronache per un fatto legato ...

Fortnite : possibile nuova skin per il Cavaliere Rosso nel periodo natalizio : Fortnite, come Brawl Stars e Clash Royale è uno dei giochi che nel 2018 ha riscontrato molto successo tra i videogiocatori di tutto il mondo. Il periodo natalizio potrebbe portare tantissime novità, e per gli amanti del Cavaliere Rosso potrebbe arrivarne una in particolare. Si tratta di una nuova skin a tema con il periodo festivo, che andrebbe a rivoluzionare il look del personaggio di Fortnite. Oltre al Cavaliere, la stessa sorte potrebbe ...

Già nerf per la spada Infinity Blade in Fortnite - è troppo potente? : La spada Infinity Blade in Fortnite è semplicemente troppo potente, infatti è da giorni al centro delle polemiche dei giocatori. Fortnite Intel segnala infatti che Epic Games ha annunciato un nerf dell'arma in arrivo col prossimo aggiornamento. In effetti la spada Infinity Blade consente di infliggere ben 75 danni ai giocatori, mentre l’attacco secondario permette di raggiungere distanze più grandi col salto, ma anche distruggere gli edifici. ...

Fortnite : la Modalità Creativa è ora disponibile per tutti i giocatori : Come probabilmente avrete già sentito Epic Games ha lanciato, la scorsa settimana, la nuova Modalità Creativa, era inizialmente giocabile solamente da chi era in possesso del Pass Battaglia della stagione 7.Ebbene, come possiamo vedere ne video riportato di seguito, la Modalità Creativa di Fortnite è diventata ora disponibile a tutti, dopo appena una settimana di "esclusiva". In occasione del lancio possiamo vedere un nuovo trailer pubblicato da ...

Servizi Cross Platform di Fortnite condivisi gratuitamente da Epic Games - quale futuro per il settore? : I numeri fatti registrare da Fortnite nel corso dell'ultimo anno (o poco più) sono indubbiamente rilevanti per l'industria videoludica. Parliamo di oltre duecento milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso nel colorato Battle Royale di Epic Games, con stime che si prospettano ugualmente entusiasmanti per il futuro. Chiaramente il successo del gioco è stato sancito anche e soprattutto dall'abbattimento delle barriere, avvenuto grazie al ...

Come trovare la spada Fortnite Infinity Blade e usarla per vincere : Epic Games ha introdotto una nuova spada in Fortnite Battaglia reale, chiamata Infinity Blade. Questa consente di distruggere le strutture in un solo colpo ma anche i propri nemici, è un’arma dunque molto potente. Personalmente posso dire che è stato abbastanza difficile trovarla e in questo articolo spiegherò Come fare e Come utilizzarla per conquistare magari una Vittoria Reale. La spada Infinity Blade consente di infliggere ben 75 danni ai ...

Picchia la moglie incinta in diretta streaming per Fortnite/ Video - gamer 26enne arrestato : 'mi disturba' : Un 'gamer' 26enne ha iniziato a Picchiare la moglie incinta durante una diretta streaming di Fortnite. Il ragazzo era impegnato in una delle sue live

Fortnite : questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della patch 7.01 : Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, apprendiamo che nel corso della mattinata di oggi, 11 dicembre, ci sarà la manutenzione programmata dei server di Fortnite.Epic Games ha annunciato tramite Twitter che, a partire dalle ore 11, i server saranno offline per l'arrivo della nuova patch v7.01.Per il periodo della manutenzione, come sempre, non sarà possibile accedere alle modalità Salva il Mondo e Battle Royale.Read more…

Nuovo oggetto rarissimo per Fortnite in arrivo - solo in pochi potranno averlo : Continua la collaborazione tra Epic Games e Samsung che unisce Fortnite a Samsung Galaxy Note 9. I possessori di questo smartphone infatti hanno in passato ricevuto alcuni oggetti esclusivi, come l'ormai rarissima skin Galaxy. Non esiste un'altro modo per ottenerla a parte possedere questo smartphone. Alcuni dataminer hanno però scovato un Nuovo oggetto che questi fortunati possessori potranno ricevere. Scavando nei file di gioco del recente ...

Fortnite : questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della Stagione 7 : Ci siamo! L'attesa Stagione 7 di Fortnite sta arrivando e Epic Games ha comunicato attraverso Twitter la manutenzione per i server, che impedirà ai giocatori di accedere al gioco.Come riportano i colleghi di VG247, il team ha confermato che la manutenzione avrà inizio alle 10 di oggi ma non ha svelato nessun altro dettaglio.In seguito al periodo offline, molto probabilmente sarà reso disponibile un nuovo update con i nuovi contenuti. Tra questi, ...