Finti carabinieri in azione | rubato l' oro

Roma - la truffa dei Finti carabinieri : ecco come svuotavano gli appartamenti degli anziani. Arrestati 4 napoletani : I carabinieri di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento ed altro, in danno di anziani, perpetrati a Roma, Ciampino, Viareggio, Capannori, San Giovanni Valdarno. La banda di ladri e truffatori si spostava dal capoluogo partenopeo verso Roma e altre città dal lunedì al venerdì. Per non farsi scoprire noleggiavano ...