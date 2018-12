Calciomercato Inter | Zhang promette | “Schiacceremo tutti”

Calciomercato Inter - tripla trattativa col Flamengo : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Flamengo per la cessione di due suoi calciatori. Il club brasiliano, infatti sarebbe disposto a offrire 22 milioni di euro per l’acquisto di Gabigol e in più vorrebbe provare a capire quali sarebbero i margini per tesserare anche Joao Miranda. L’operazione Gabigol-Flamengo Interessa molto ai nerazzurri, che ...

Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...

Calciomercato Inter - Modric svela : 'Via dal Real la scorsa estate? Perez mi diede del pazzo' : E' stato il grande sogno di mercato dell'estate nerazzurra. Una tentazione forte, che alla fine non si è concretizzata con il trasferimento tanto desiderato da tutto l'ambiente Inter. Luka Modric , ...

Calciomercato Roma - Flamengo interessato a un giallorosso attualmente in prestito : Il Flamengo ha individuato in Gerson il sostituto ideale di Paquetà, appena ceduto al Milan. Secondo la stampa brasiliana, gli emissari del club carioca si troverebbero già in Italia dove hanno cominciato a parlare del giocatore con la dirigenza della Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano attualmente alla Fiorentina. Della Valle non può opporsi ad un eventuale trasferimento, perché Gerson è a Firenze in prestito a titolo ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

Calciomercato - derby Juventus-Inter per Ozil : Calciomercato JUVENTUS INTER Ozil – Come riporta il massimo portale italiano esperto in mercato, Calciomercato.it, le ultime notizie sul futuro del trequartista tedesco classe 1988, che l’Arsenal sembra disposto a lasciar partire già a gennaio per 25 milioni di sterline (poco meno di 28 milioni di euro), arrivano dall’Inghilterra, più precisamente da ‘The Sun’. -> […] L'articolo Calciomercato, derby ...

Calciomercato Inter - individuato il rinforzo per il centrocampo di Spalletti : Dopo la sconfitta di Torino, Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Inter un rinforzo nella zona nevralgica del campo, dove non sta godendo dell’apporto di Nainggolan, bloccato dai continui guai fisici. E Marotta guarda al mercato inglese – nello specifico in casa Arsenal – per accontentare l’allenatore, al quale vorrebbe regalare Mesut Ozil. L’ex trequartista della Germania sta trovando poco ...

Juventus-Inter - Moriero a Calciomercato.it : “Ronaldo-Iuliano? Noi siamo diversi” : JUVENTUS INTER Moriero – L’ex calciatore di Lecce, Roma, Napoli e Inter, compagno di squadra di Allegri nel Cagliari del compianto Gigi Radice e di Bruno Giorgi nel 1993-94 ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino Juventus Inter […] L'articolo Juventus-Inter, Moriero a calciomercato.it: “Ronaldo-Iuliano? Noi ...

Il Calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

Calciomercato Inter - si torna su Darmian : Getty Images Calciomercato Inter: Vrsaljko preoccupa, si torna su Darmian Secondo la Gazzetta dello Sport la scelta di riaprire i contatti per il terzino del Manchester United arriva direttamente da ...

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento Calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...

Calciomercato Inter - bomba dall’Inghilterra : “assalto nerazzurro ad Ozil” : Calciomercato Inter, Mesut Ozil è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro che sta sondando il terreno con l’Arsenal Calciomercato Inter – “Mesut Ozil potrebbe passare all’Inter nella finestra di mercato di gennaio“. Apre così quest’oggi il Sun nel suo consueto spazio dedicato al Calciomercato. Il trequartista tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’Arsenal, anche ieri non è stato ...

Calciomercato Inter - Icardi annuncia il suo futuro : Molte delle poche fortune recenti dell’Inter sono senza dubbio legate a un nome e cognome ben precisi: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, fin dal suo arrivo dalla Sampdoria, ha progressivamente conquistato spazio fino a diventare anche il capitano della squadra. Nel corso degli anni ci sono stati dei momenti che sembravano suggerire un allontanamento di Icardi dalla società nerazzurra, con diversi top club europei ...

Calciomercato - Crotone : gli spagnoli del Girona e il Genoa interessati a Martella (RUMORS) : Prova a ripartire per l'ennesima volta il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta per 0-1 nell'ultima sfida interna, nel derby di Calabria contro il Cosenza. Un match deciso dalla rete messa a segno dal difensore silani Idda e che ha riportato la formazione pitagorica in una crisi di risultati della quale non sembra intravedersi una fine. Diversi i calciatori Crotonesi contestati dalla tifoseria a fine gara, soprattutto i ...