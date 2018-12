La scienza rivela | un bicchiere di vino rosso equivale a un' ora di palestra

Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe'/ 'Tragedia rivela inco scienza diffusa' : Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe' . Il rapper prende posizione: 'Tragedia rivela incoscienza diffusa' .

Uovo oggi o gallina domani? Dimmi cosa scegli - la scienza rivela chi sei : “Meglio un Uovo oggi o una gallina domani?” Perché prediligiamo una scelta piuttosto che un’altra? Quali sono i meccanismi che ci portano verso l’Uovo o verso la gallina, e che tipo di persone siamo se scegliamo l’uno piuttosto dell’altra? A questo interessante quesito risponde uno studio condotto da un team di ricercatori padovano e pubblicato sulle prestigiosa rivista «Neuroimage» , Archetypes of human cognition defined by time preference for ...