Ambiente : online il nuovo portale dell’Alto Adige : “Rispetto a molte altre regioni, l’Alto Adige ha elaborato con grande anticipo una propria strategia a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico grazie ad una serie di misure previste dal pacchetto clima 2050, ma in futuro dobbiamo essere ancora piu’ incisivi”. Lo ha detto l’assessore provinciale all’Ambiente, Richard Theiner, presentando il nuovo portale web che, all’indirizzo ...

È online nuovo numero newsletter Gme : È online , scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici , Gme,. La newsletter si apre con un intervento di Claudia Checchi, ...

Dissonance of The Nexus : Nuovo Trailer per l’espansione di SWORD ART online FATAL BULLET : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato un Trailer in vista del lancio di Dissonance of The Nexus, la prossima espansione di SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET. SWORD ART ONLINE: La nuova espansione si mostra in un Gameplay Trailer La nuova espansione includerà uno scenario completamente inedito, che vedrà i nostri eroi impegnati a esplorare un dungeon che si dice essere infestato. Nelle sue profondità, ...

online il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic - il male di vivere nei disegni di Rosanna Mezzanotte : Con il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic continuano le celebrazioni del primo album del rocker, Ma cosa vuoi che sia una canzone..., appena ripubblicato in vinile e già al secondo posto dei più venduti in Italia. Lunedì 17 dicembre il sito Repubblica.it ha pubblicato in anteprima il videoclip inedito di Jenny è pazza, una sorta di cortometraggio della durata di sette minuti, realizzato in motion graphic con i ...

Max Dedo : è online il video di Un posto vero - brano che dà il nome al nuovo album : È online il video di 'Un posto vero' , il brano che dà il nome al nuovo album di inediti del cantautore e polistrumentista Max Dedo e che è attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in ...

Quanto costa e come aprire un nuovo Casinò online : Solo nel 2018, sono state vendute oltre 70 licenze a Casinò online nuovi, pronti a entrare in scena con offerte diverse. L'articolo Quanto costa e come aprire un nuovo Casinò online è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nintendo Switch online : disponibile il nuovo aggiornamento 2.0.0 che introduce nuovi giochi e le versioni SP di Dr. Mario e Metroid : Come riporta Nintendoeverything, l'app Nintendo Switch Online è stata aggiornata. La versione 2.0.0 è ora disponibile e aggiunge gli ultimi giochi e le versioni SP.Sono stati aggiunti, dunque, Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Inoltre, Dr. Mario e Metroid sono ora disponibili nelle versioni SP. Dr. Mario SP Read more…

The 1975 hanno pubblicato il nuovo album “A Brief Inquiry Into online Relationships” : Ascoltalo qui! The post The 1975 hanno pubblicato il nuovo album “A Brief Inquiry Into Online Relationships” appeared first on News Mtv Italia.

Milano : online nuovo portale dedicato a famiglie : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Inaugurato oggi il nuovo corso di 'Milano famiglie', piattaforma del Comune di Milano nata nel 2014 per informare i cittadini sui servizi alle famiglie offerti dal Comune e dal Terzo settore, da oggi ospitata all’interno del sito WeMi, il portale dei servizi domiciliari

Red Dead Redemption 2 : pubblicato il nuovo aggiornamento in vista del lancio di Red Dead online : Rockstar ha appena pubblicato un nuovo grande aggiornamento per Red Dead Redemption 2, mentre lo sviluppatore è pronto a lanciare la beta di Red Dead Online su PS4 e Xbox One.Come segnala Dailystar, l'aggiornamento di Red Dead Redemption 2 su PS4 pesa a 5.63 GB quindi assicuratevi di avere spazio per aggiungere questo ultimo aggiornamento. Allo stesso modo, su Xbox One, dovrete assicurarvi di avere almeno 5,65 GB di spazio.Vale la pena notare ...

Roberto Giacchi sarà il nuovo Amministratore Delegato di Italiaonline : Italiaonline e Roberto Giacchi hanno raggiunto un accordo in base al quale Giacchi assumerà il ruolo di direttore generale entro il 5 dicembre 2018 e quello di Amministratore Delegato entro il 13 ...

Asus ZenFone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render - online anche le possibili specifiche tecniche : Compare online l'Asus ZenFone Max Pro M2 in un render che mostra sia la parte frontale che quella posteriore, pubblicata anche la possibile scheda tecnica. L'articolo Asus ZenFone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render, online anche le possibili specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Jovanotti - finalmente online il nuovo video della sua nuova canzone d'amore : Chiaro di Luna : finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa Jovanotti ha pubblicato il video della sua nuova canzone d'amore: Chiaro di Luna. canzone d'amore trascinante, il nuovo video di Lorenzo è stato pubblicato solo ...

I beni confiscati alle mafie sono online sul nuovo portale “Confiscati Bene 2.0” : Quali e quanti beni lo Stato ha confiscato alle mafie, e che fine fanno? Se vi interessa conoscere le risposte collegatevi al sito confiscati Bene 2.0, un portale dedicato alla promozione e al riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. La parola d’ordine di questa iniziativa è “trasparenza”. confiscati Bene 2.0 raduna in un’unica vetrina l’elenco completo dei beni confiscati dalla magistratura: ...