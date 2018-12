Disagi per un treno guasto fermo alla stazione di piazza Leopardi | dieci regionali

Palumbo : giunta Raggi provoca Disagi per chi si muove con mezzi pubblici : Roma – “Stazione metro Barberini chiusa e poi riaperta. Cosi’ come la stazione Spagna, in funzione a singhiozzo. Proprio sotto Natale la giunta Raggi crea disagi inaccettabili ai romani che in questi giorni affollano il centro storico per fare acquisti”. “Non era piu’ opportuno programmare eventuali controlli e manutenzioni con congruo anticipo? Manco a dire, poi, che i romani riescano a ripiegare con successo ...

Sciopero Autostrade - rischio Disagi nel weekend prenatalizio : Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia, che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi,. I sindacati hanno infatti proclamato ...

Autostrade - sciopero casellanti 16 e 17 dicembre 2018 : possibili Disagi ai caselli : Il 'braccia incrociate' riguarderà i lavoratori di Autostrade in tutta Italia: i motivi della protesta e le fasce orarie

Codacons : cittadini devono essere risarciti per danni e Disagi Tmb Salario : Roma – “Il rogo scoppiato nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sta causando disagi immensi alla popolazione e danni per milioni di euro a famiglie e attivita’ commerciali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, pronto ad avviare le dovute iniziative legali a tutela dei residenti. “Tutti i cittadini residenti nel quartiere Salario e nel quadrante nord-est della citta’ devono essere indennizzati per ...

Sciopero dei benzinai dall'11 al 14 dicembre : Disagi nelle regioni Toscana e Liguria : La Faib ha indetto uno Sciopero dei benzinai dalla serata di oggi 11 dicembre fino al giorno 14 in tutte le province di Toscana e Liguria, dove si prevedono disagi per gli automobilisti che hanno la necessità di fare rifornimento di carburante al proprio mezzo di trasporto a quattro o due ruote. Faib è l'acronimo di Federazione Autonoma Italiana benzinai. Lo Sciopero di tre giorni interesserà gli impianti a marchio Esso, Api-Ip e TotalErg. La ...

Fs : forti ritardi per 30 treni - Disagi su linea Firenze-Roma : Roma, 10 dic., askanews, - Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee Av e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e ...

VIDEO : tempesta di graupeln fra Polignano e Monopoli - Disagi per gli automobilisti : Come vi abbiamo poc'anzi illustrato in questo articolo, condizioni di forte instabilità stanno dando vita a rovesci e temporali sulla Puglia, nella fattispecie sui settori adriatici fra Bari e...

Sciopero Trenord domenica 9 dicembre indetto dalla Cub : Disagi limitati - soppressi alcuni treni del passante : alcuni disagi per gli utenti di Trenord in Lombardia nella giornata di domenica 9 dicembre, a causa di uno Sciopero indetto dalla Cub Trasporti. «Il servizio ferroviario regionale - aveva ...

Il Papa : "Saggezza per chi governa Roma. Cittadini non si rassegnino a Disagi quotidiani" : Francesco in piazza di Spagna per la tradizionale preghiera all'Immacolata: "La cura di ognuno renda la città più bella e vivibile per tutti"

La preghiera di Francesco alla Madonna per i romani : "Perché affrontino con pazienza i Disagi e non si rassegnino" : Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazione alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papa Francesco l'occasione per un messaggio rivolto alla città, vista ...

Pendolari : ritardi dei treni - scioperi e altri Disagi ad Hashtag24 - : Gli ospiti di Riccardo Bocca sono Maria Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di trenitalia, Ivo Tarantino di Altroconsumo e lo studente pendolare Lorenzo Ziliani

