Ddl anticorruzione | la discussione alla Camera | oggi si vota il provvedimento Segui la

Anticorruzione - in corso discussione Ddl : 11.19 E' in corso nell'Aula della Camera la discussione generale sul ddl Anticorruzione. Al dibattito, che si protrarrà per l'intera mattinata, è presente il ministro della Giustizia Bonafede. La votazione sul provvedimento, che è alla Camera in seconda lettura poiché è stato modificato al Senato rispetto al primo testo, è prevista nel pomeriggio.

Chi si pente può salvarsi - se... Ddl anticorruzione - come funziona : L'hanno scritto davvero e scavando fra le carte potrebbe essere la novità rilevante nei processi giudiziari dei prossimi anni: chi si pente di un atto corruttivo può salvarsi. Nasce così il pentito da corruzione... Segui su affaritaliani.it

Ddl anticorruzione - via libera del Senato alla fiducia : arriva l’agente sotto copertura : Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl Anticorruzione e, nello specifico, al maxi-emendamento che sostituisce integralmente il testo. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove dovrebbe essere approvato entro Natale. Ecco cosa prevede il ddl Anticorruzione, dall'arrivo dell'agente sotto copertura al Daspo per i corrotti.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - Grasso attacca il M5s : “State tradendo voi stessi. Ogni voto segreto vi terrorizza - quanto potete durare?” : “State tradendo voi stessi. Il voto di fiducia ormai sta diventando un’abitudine. quanto potete durare se Ogni voto segreto vi terrorizza?”. Così Pietro Grasso, senatore del gruppo Liberi e Uguali, prima della fiducia al ddl Anticorruzione. L'articolo Ddl Anticorruzione, Grasso attacca il M5s: “State tradendo voi stessi. Ogni voto segreto vi terrorizza, quanto potete durare?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ddl anticorruzione - ok del Senato con fiducia. E il M5s già prepara lo "Spazzacorrotti day" : Via libera del Senato al ddl anticorruzione. L'aula di palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sul provvedimento caro al ministro della Giustizia Bonafede. I sì sono stati 161, 119 i voti contrari e un astenuto. Ora il testo tornerà all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.Anche se l'ultimo passaggio fu parecchio turbolento, a Montecitorio, questa volta, non dovrebbero esserci sorprese, con il ...

Ddl anticorruzione - al via discussione in Senato. Troppe richieste di voto a scrutinio segreto - c’è l’ipotesi fiducia : E’ iniziato in Aula al Senato l’esame del disegno di legge Anticorruzione che, stando al calendario di Palazzo Madama, dovrebbe essere approvato entro il 13 dicembre. La maggioranza sta valutando di porre la fiducia sul provvedimento, in modo da avere tempo di dare il via libera prima dell’esame della Manovra: a cambiare i piani sono stati i ritardi della legge di Bilancio. Al momento infatti, sarebbero Troppe le richieste di ...