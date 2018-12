Biglietti Chievo Verona-Inter | come acquistare i tickets per il match del Bentegodi

oasport

(Di martedì 18 dicembre 2018) Turno pre natalizio per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Sabato 22 dicembre alle ore 18 aldiva in scena la sfida tra, valida per la diciassettesima giornata. Impegno fondamentale soprattutto per i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti: Mauro Icardi e compagni non vogliono perdere il passo del Napoli, secondo in classifica, ad inseguimento della Juventus capolista. Servirà una buona performance per provare a riscattare la deludente uscita prematura dalla Champions League. Da fare attenzione però ai padroni di casa che, nonostante l’ultima posizione in classifica, stanno vivendo un positivo momento di forma (imbattuti da cinque partite) e vanno a caccia di punti che potrebbero far sognare una clamorosa salvezza.Vuoi essere anche tu degli spalti? Ti piacerebbe assistere dal vivo a? Ti piacerebbe essere ...