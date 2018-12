The Flash 5 spiegherà l’alleanza tra Nora e Thawne | quando andranno in onda i nuovi

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

The Flash 5×10 : Nora - il passato e un’ala spezzata (VIDEO) : The Flash 5×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv ritornerà sul piccolo schermo americano il 15 gennaio 2019. Dopo aver concluso la parentesi del crossover, possiamo ritornare alla storia principale della quinta stagione. “The Flash and The Furious” non ha ancora una trama, ma grazie al promo di The Flash 5×10 distribuito dalla The CW possiamo scoprire già qualche piccola anticipazione: che cosa non ci ...

Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl : il primo promo conferma il rinnovo delle serie? : La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti del crossover annunciando il prossimo "Crisi sulle Terre Infinite". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio. Crisi sulle Terre Infinite sarà ...

Arrow 7 incontra Batwoman in Elseworlds : il pubblico promuove il crossover con The Flash 5 e Supergirl 2 : Continua con successo la maratona di Elseworlds che si concluderà questa sera negli Usa con la terza e ultima parte con The Flash 5. Arrow 7 ha incontrato ieri sera Batwoman e il pubblico non solo ha apprezzato lo scambio di ruoli tra Oliver e Barry ma anche tutto quello che c'è stato intorno a cominciare dall'esordio di Kate Kane. Dopo l'arrivo di Barry e Oliver nella fattoria di Clark Kent e Lois Lane, i due protagonisti, accompagnati da ...

The Flash 5×09 : quando Barry diventa Oliver (VIDEO) : The Flash 5×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv è sbarcato su The CW il 9 dicembre 2018. “Elseworlds, Part 1” ci mostrerà il nostro Barry nei panni di Oliver, a causa di uno scambio misterioso su cui entrambi vorranno indagare. Il problema maggiore sarà comunque convincere il resto del team di quanto sta succedendo. La trama di The Flash 5×09 sottolinea che l’ostacolo maggiore saranno infatti gli ...

Il crossover tra Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 parte da The Monitor e le rivelazioni di Clark Kent : Il crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 ha ufficialmente preso il via poche ore fa negli Usa per la gioia del pubblico americano che vedrà la seconda parte questa sera e la terza già domani salutando poi le tre serie fino a gennaio 2019 per la lunga pausa natalizia. I punti di forza del crossover rimangono quelli delle singole serie ovvero l'azione ma anche le risate e i villain a cominciare proprio da Monitor che entra subito in ...

The Flash - Recensione della puntata 4x08 "What's Past is Prologue" : Mi chiamo Barry Allen e questo è il 100esimo episodio in cui mi conoscete come The FLASH.Ebbene si ragazzi, FLASH è arrivato al suo 100esimo episodio. Tra feste, interviste e promo accattivanti, gli autori hanno preparato un episodio ricco di contenuti.Andiamolo ad analizzare:Come neutralizziamo Cicala?Il team inizia la puntata ponendosi questo quesito. Nora, mentre sfoglia il suo diario con i simboli strani (di cui ne parleremo dopo) ...

The Flash 5×08 porta i fan a spasso nel tempo tra lo scontro con Savitar e quello con Zoom : l’effetto nostalgia nel 100° episodio : Tra The Flash 5x08 e il crossover Elseworlds in onda la prossima settimana negli Usa il passo sarà breve e questo riempirà il cuore dei fan della serie con Grant Gustin che saranno impegnati in una vera e propria giostra di sentimenti e sensazioni. Prima dello scambio di identità e di ruoli del maxi crossover con Supergirl 4 e Arrow 7, The Flash 5 ha dovuto affrontare un traguardo importante, quello dell'episodio numero 100, con un salto ...

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

The Flash - Recensione della puntata 5x07 "Oh Come - All Ye Faithul" : Mi chiamo FLASH, un fulmine mi ha dato i poteri, ma gli stessi fulmini possono anche distruggermi.La Recensione di oggi si può riassumere in una frase:"MA CHE CAAA...?!"Fine.Ok, va bene, andiamo ad analizzare nel dettaglio la puntata:Creato da un fulmine e distrutto da un fulmineDurante il corso delle 5 stagioni di FLASH ho capito una cosa, la maggior parte dell'azione si svolge da metà puntata, tranne qualche rara eccezione. Oggi è una di ...

The Flash 5 : Barry - la sua scomparsa e il futuro (SPOILER) : The Flash 5 spoiler & news – Barry dovrà svanire per sempre. Questa la certezza di Nora ed il motivo per cui la figlia degli Allen ha scelto di tornare in un passato che non ha mai vissuto. Il rapporto con il padre è rimasto in sospeso e sappiamo già che è successo qualcosa di brutto al nostro supervelocista. Persino Iris non smette di pensare a quanto avverrà con certezza. Gli spoiler di The Flash 5 tuttavia ci svelano un particolare ...

Pubblicata la trama di Elseworlds : la sinossi degli episodi di Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 nel crossover : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblico Elseworlds ovvero il crossover di Arrow 7, Supergirl 4 e The Flash 5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i tre episodi che compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'Arrowverse ovvero Kate Kane, Batwoman. In queste ore la rete ha pubblicato la trama di Elseworlds a partire da ...

Primo promo di The Flash 5×08 : un viaggio nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio numero 100 : Cento candeline pronte a farsi spegnere dai e Primo promo di The Flash 5x08: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della visione dell'episodio numero 100 in onda negli Usa martedì prossimo, 4 dicembre. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2018 e non solo in termini di settimane ma anche di episodi delle serie tv americane e, in particolare, di The Flash 5 che saluterà il suo pubblico con un episodio epico e poi il ...

The Flash - Recensione 5x05 "All Doll'd Up" e 5x06 "The Icicle Comet" : Con FLASH l'eroe ed Iris l'umana, ci divertiremo, it's the FLASH Time.Ragazzi che dire, in questa stagione ci sto capendo sempre meno, anche perché al momento c'è troppa carne sul fuoco, ma a quanto pare pian piano stanno iniziando ad arrivare anche delle risposte.Analizziamo le puntate:Tale padre, tale figlia (in fondo Snow significa neve)Sia nella 5x05 che nella 5x06 i ragazzi aiutano Caitlin a trovare suo padre, in particolar modo Cisco che ...