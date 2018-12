SPY FINANZA Draghi si prende l' Italia nel 2019 | ecco il programma

SPY FINANZA/ Strasburgo - l'attentato che aiuta a tener vivi Ue ed euro a ogni costo : l'attentato di Strasburgo è arrivato in un momento piuttosto delicato per l' euro pa, sull'orlo di una crisi politica ed economica

SPY FINANZA/ L'occasione d'oro per l'Italia tra Brexit e Deutsche Bank - IlSussidiario.net : La situazione di Deutsche Bank e l'incerto esito del voto sulla Brexit di martedì regalano al l'Italia un'occasione unica da non sprecare

SPY FINANZA/ Il destino dell'Europa si decide in quattro giorni - IlSussidiario.net : Si avvicinano giorni importanti per il destino dell'Europa : dalle manifestazioni a Parigi e Roma fino al voto del Parlamento inglese sulla Brexit

SPY FINANZA/ Le notizie scomode per Trump che gli Usa nascondono - IlSussidiario.net : Stati Uniti e Cina cercano di far incolpare l'Europa di un'eventuale crisi globale. Soprattutto per gli Usa ci sono dati negativi da non far emergere