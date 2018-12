Smartphone 2019 | ecco i modelli più attesi 

Gli Smartphone più attesi nel 2019 : OnePlus 7 OnePlus non è più una novità nel mondo degli smartphone: l'azienda cinese si è oramai fatta conoscere per la qualità dei suoi dispositivi e per i prezzi inferiori rispetto a quelli dei ...

Quali Smartphone 5G usciranno nel 2019 : Nel mondo Android la rivoluzione 5G sarà possibile grazie all'introduzione del nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 855, che è l'unico al mondo al momento che supporta la connessione super ...

Smartphone ASUS : dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 : Jerry Shen, CEO di ASUS, si è dimesso, al suo posto due amministratori che si divideranno i compiti per dare una spinta al settore degli Smartphone che non sta offrendo le performance di mercato sperate. [...] L'articolo Smartphone ASUS: dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

IDC : le vendite degli Smartphone torneranno a crescere nel 2019 : IDC ha appena pubblicato un nuovo rapporto in cui afferma che le spedizioni di smartphone scenderanno del 3% in tutto il mondo nel 2018 , prima di tornare alla crescita nel 2019 fino al 2022. Non si tratta di una novità: il mercato degli smartphone si è stabilizzato da alcuni anni ad oggi. Se da una parte si producono ...

E-commerce mobile 2018-2019 - statistiche. In forte aumento da cellulari - tablet e Smartphone : L’85% degli utenti effettua acquisti online tramite dispositivi mobile: Italia in testa. Settori trainanti l’E-commerce e limiti di spesa

Snapdragon 855 : 5 caratteristiche del SoC 5G degli Smartphone Android 2019 : Il mondo dei processori per dispositivi mobili si è arricchito di un nuovo membro della famiglia Qualcomm, lo Snapdragon 855 sarà il SoC 5G per gli smartphone Android del 2019. Si tratta del primo chipset al mondo che supporta il 5G, ma le caratteristiche tecniche non si limitano a questo e includono intelligenza artificiale, processo a 7nm e la nuova GPU Adreno. Snapdragon 855 pronto per il 5G Noto con il nome in codice Snapdragon 8150, il ...

Il Nokia 9 sarà animato da una CPU Snapdragon 845 e nel 2019 non ci sarà uno Smartphone gaming : Stando a quanto emerge dai metadati trovati negli aggiornamenti OTA di HMD Global, il processore di Nokia 9 sarà un Qualcomm Snapdragon 845 L'articolo Il Nokia 9 sarà animato da una CPU Snapdragon 845 e nel 2019 non ci sarà uno smartphone gaming proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - dal 2019 niente aggiornamenti su Smartphone con Android 2.3.7 e IOS 7 : Whatsapp, una tra le applicazioni maggiormente utilizzate a livello mondiale, ha deciso ancora una volta di 'abbandonare' alcune categorie di smartphone considerate più "arretrate". Una decisione simile era già stata presa nel 2017, quando la app era stata bloccata sulla maggior parte dei telefonini BlackBerry e Samsung con un sistema operativo ormai obsoleto. Questa azione si era resa necessaria a causa del continuo consumo di memoria richiesto ...

WhatsApp - ecco gli Smartphone su cui non girerà più dal 2019 : Niente più aggiornamenti per i dispositivi con Android con versione 2.3.7 o precedente, iPhone con versione di iOS 7 o precedente, Nokia S40, smartphone con Windows Phone 8.0, smartphone con BlackBerry OS, smartphone con BlackBerry 10