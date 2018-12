MotoGP | Casey Stoner su Jorge Lorenzo in Honda | “Si adatterà in fretta alla moto e saprà

oasport

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Non ci sono dubbi che il passaggio di, dopo due anni in Ducati, sia uno degli spunti più accattivanti del Mondiale 2019 di. La scelta del maiorchino di correre da compagno di squadra del campione del mondo Marc Marquez è senza dubbio coraggiosa e sarà interessante verificare come l’adattamentonuovaprocederà.Se guardiamo all’esperienza con la Rossa, l’iberico ha impiegato quasi due anni prima di comprendere come portare al limite la D16. Sarà lo stesso anche con la RC213V? A ritenere che questo non accadrà è un pilota molto vicinoscuderia italiana e a quella giapponese. Ci riferiamo all’australiano, capace di vincere due titoli mondiali (uno a Borgo Panigale nel 2007 e uno a Tokyo nel 2011), svolgendo anche il ruolo di collaudatore per entrambe le case successivamente.“Penso che per...