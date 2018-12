Manovra | proposta una revisione al ribasso del Pil

Manovra - fonti Palazzo Chigi : accordo su proposta da inviare a Ue - Ecotassa solo su auto di lusso : E' quanto rivalano fonti di Palazzo Chigi spiegando che, nel corso del vertice a cui hanno preso parte il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato ...

Tria porta a Bruxelles la proposta sulla Manovra. Moscovici : “La riduzione del deficit non basta” : Mentre all’Europa Building è in corso il Consiglio Europeo, cui partecipa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dall’altra parte di Rue de la Loi, a palazzo Berlaymont, la sede della Commissione nel Quartiere Europeo di Bruxelles, continuano le trattative per trovare un’intesa sulla manovra economica tale da consentire all’Italia l’avvio dell...

Manovra - Conte : "Ottima proposta a Ue" : 17.45 "Sono soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani". Così il premier Conte arrivando a Bruxelles nella sede del Consiglio in merito alle parole del commissario Ue Moscovici sulla proposta presentata dal governo. "Lavoriamo nell'interesse degli italiani e riteniamo che sia un'ottima proposta anche nell'interesse degli europei", aggiunge il presidente del Consigio. In ...

Manovra - Conte : "Soddisfatto della proposta fatta alla Ue" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha incontrato il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici nella sede della Commissione per trovare un'intesa sulla Manovra di bilancio 2019 e ...

Manovra - Conte : su deficit Pil siamo scesi a 2 - 04%. Ue : buoni progressi - valutiamo la proposta di Roma : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - palazzo Chigi : "Proposta per Juncker è stata messa nero su bianco" : Conte è pronto a incontrare Juncker per discutere della Manovra italiana e fonti di palazzo Chigi fanno sapere che il governo la decisione sui saldi da presentare a Bruxelles è stata messa "nero su bianco" in una riunione avvenuta prima del Consiglio dei ministri. "Non anticipiamo nulla per rispetto a Jean Claude Juncker - sottolineano le stesse fonti - ma pensiamo che possiamo andare a Bruxelles con delle buone motivazioni. ...

Manovra - P.Chigi : proposta per Ue pronta : 12.37 La decisione sui saldi della Manovra da sottoporre a Juncker per evitare la procedura di infrazione "è stata messa nero su bianco prima del Consiglio dei ministri", cominciato non a caso con due ore di ritardo. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. E trapela ottimismo sulla validità della proposta italiana. Il governo, spiegano le stesse fonti, andrà oggi all'incontro con la Commissione europea convinto di avere "buone ...

Manovra - Ue : attendiamo proposta da Roma : 20.03 La Commissione europea non ha ancora ricevuto una nuova proposta dall'Italia sulla Manovra. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Moscovici. Bruxelles la attende "al più tardi" per l'incontro Conte-Juncker di mercoledì. "Bisogna rispettare le regole e una nuova proposta deve tenerne conto.I nostri interlocutori lo sanno, siamo in costante contatto", spiega Moscovici. E il vicepresidente Dombrovskis ribadisce:"Il ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...