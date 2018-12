Colle : sicurezza se c'è rispetto diritti : "Per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e libertà. Non si può garantire sicurezza,se non si rispettano i diritti umani",aggiunge Mattarella Tutti i Paesi devono essere uniti contro "il ...

Colle : sicurezza se c'è rispetto diritti : 18.06 "L'unilateralismo s'illude di poter vivere in splendido isolamento e nell'affermazione di interessi esclusivi".Così il Presidente Mattarella, parlando al corpo diplomatico. "Per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e libertà. Non si può garantire sicurezza,se non si rispettano i diritti umani",aggiunge Mattarella Tutti i Paesi devono essere uniti contro "il grave pericolo del terrorismo", afferma,ricordando l'attentato di ...

Dl sicurezza - studenti a Colle : non firmi : 13.44 Gli studenti dell'Università di Torino chiedono al Presidente Mattarella di non firmare il Decreto sicurezza. "L'abolizione della protezione umanitaria e il restringimento delle procedure di accoglienza aumenteranno le aree di clandestinità funzionali allo sfruttamento dei migranti", sostiene il Consiglio degli studenti. Davanti a Mattarella,presente all'inaugurazione dell'anno accademico,affermano la contrarietà alla Tav, "opera inutile ...

Dl Sicurezza - il senatore M5s De Falco : “Non ritiro i miei emendamenti. Seguo indicazioni del Colle” : “Non ritiro i miei emendamenti al decreto Sicurezza, ci tengo in particolare a quelli sull’articolo 10″ sul diritto d’asilo. “La questione è molto semplice: sostanzialmente sto seguendo le indicazioni del presidente della Repubblica”. Non solo Nicola Morra e Paola Nugnes, anche il senatore M5s Gregorio De Falco ha fatto sapere che non toglierà le sue richieste di modifica al provvedimento in discussione in questo ...