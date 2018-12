Torna l' ipotesi Imu alla Chiesa | il Governo a caccia di 3 | 5 miliardi

I leader a caccia di 3 - 5 miliardi : Torna l'ipotesi Imu alla Chiesa : ... soprattutto al presidente del Consiglio Conte che stasera dovrà comunque cercare di mantenere fede all'impegno preso ieri l'altro - insieme al ministro dell'Economia Tria - con Juncker e con molti ...

Sampdoria - Torna di nuovo l'ipotesi Schick in prestito : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club doriano lo riprenderebbe immediatamente. Anche perchè Ferrero è alla ricerca di un attaccante per gennaio, un giocatore che Giampaolo ...

Vaticano - i conti non Tornano : ipotesi prepensionamenti : Città del Vaticano ? Prima o poi i nodi (economici) erano destinati ad arrivare al pettine. I conti in Vaticano da tempo non tornano e il peso del personale pare eccessivo, a fronte...

I conti non Tornano - spunta l'ipotesi prepensionamenti : Il cardinale Marx ha proposto l'elaborazione di multi-year budgets, bilanci pluriennali, affinchè il Consiglio per l'Economia possa formulare delle proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più ...

Roma - dopo l’incendio il Campidoglio cerca alternative per superare il Natale. E Torna l’ipotesi Cerroni : Rinnovo della convenzione con l’Abruzzo per la ricezione di 70.000 tonnellate di indifferenziato l’anno (circa 200 tonnellate al giorno). Aumento della capacità di trattamento dei tmb privati presenti nel Lazio, a cominciare dai due impianti di Malagrotta – di proprietà del Colari di Manlio Cerroni – quello di Frosinone Colfelice (Saf Spa), quello di Aprilia (Rida Ambiente) e Viterbo (Ecologia Srl). E, se necessario, la riaccensione del ...

Sorpresa Alitalia - Torna in pista Lufthansa : ipotesi partnership azionaria : Il gruppo tedesco da diversi mesi sta esaminando il dossier, affiancato dall’advisor Merrill Lynch, e ha sempre spiegato di ritenere molto interessante la possibilità di una crescita sul mercato italiano...

Salvini - scontro nel governo : arriva l'ipotesi di Tornare a votare a marzo : Salvini e Di Maio al braccio di ferro: la partita del dl sicurezza e del decreto anti corruzione si gioca su due fronti, al momento contrapposti. Sul primo decreto il governo ha posto la fiducia ed è appena stato approvato dal Senato, mentre sul secondo Lega e 5 Stelle stanno discutendo sullo stop alla prescrizione dopo la condanna di primo grado. Salvini e l'ipotesi voto a marzo Il dl Sicurezza è uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, ...

Unipol - l’inchiesta sull’ipotesi che il valore della compagnia fu gonfiato per le nozze con FonSai Torna a Milano 4 anni dopo : Unipol da Milano a Torino. E ritorno. La procura generale della Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti dell’inchiesta sul presunto aggiotaggio informativo commesso dai vertici di UnipolSai debbano passare dalla procura torinese a quella milanese. La decisione è stata depositata martedì 23 ottobre dal sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani in seguito a un’istanza presentata dall’avvocato Ermenegildo Costabile, che assiste ...

Taglio del rating e debito pubblico : Torna l'ipotesi di una patrimoniale : Il Taglio del rating potrebbe far tornare a galla l'ipotesi di una patrimoniale. Il tema viene affrontato oggi sul Fatto Quotidiano da Stefano Feltri. L'osservazione di Moody's sulle "famiglie ...

