Serie A LIVE | le partite delle 15 | 1-1 a Firenze | Sassuolo in vantaggio VIDEO

calcioweb.eu

: Cristiano Ronaldo risolve il derby di Torino su rigore: la Juventus fa 15 vittorie in 16 partite ?? ?… - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo risolve il derby di Torino su rigore: la Juventus fa 15 vittorie in 16 partite ?? ?… - cassapronostici : Serie B – Previsioni “Live” secondo tempo gare ore 15:00 domenica 16 dicembre 2018 - cassapronostici : Serie A – Previsioni “Live” secondo tempo gare ore 15:00 domenica 16 dicembre 2018 -

(Di domenica 16 dicembre 2018)– La sedicesima giornata del campionato diA entra nel vivo con le15: in Ciociaria va in scena il match tra Frosinone e, ail derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, a Genova il match tra Sampdoria e Parma, unite da un solido gemellaggio. Di seguito gli aggiornamenti sulle tre gare.44′ –IN! AUTORETE DI ARIAUDO! Berardi imbuca per Duncan, che va al cross dal fondo e trova la deviazione sfortunata di Ariaudo.40′ – MIRALLAS! Pareggio della Fiorentina: Simeone riceve centralmente e verticalizza per il belga, che taglia bene in area e incrocia battendo Provedel.Fiorentina evens the game with a beautiful finish from Kevin Mirallas. The Tuscan Derby is all even at 1. #tlnsoccer #fiorentinaempoli #A pic.twitter.com/LMrrAnKk9O— TLNTV (@TLNTV) 16 dicembre ...