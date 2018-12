Roma | con la Smart investono e uccidono un centauro | poi fuggono a piedi | fermati 3

'Meet and greet a Roma' - imprenditori e Sindaci molisani all'incontro di Forche Caudine : ... ha illustrato alcuni settori strategici per gli investimenti nel nostro paese, compreso il Molise, tra cui l'hi-tech, il turismo " quello degli asiatici è in netta crescita e l'economia circolare, ...

Roma - striscioni contro Pallotta in diverse zone della città : Roma - Che ci fosse aria di contestazione dopo i pessimi risultati della squadra era chiaro a tutti e, alla vigilia di Roma-Genoa, gli ultrà Romanisti si sono fatti sentire attraverso degli striscioni ...

Roma - tappezzata la città di striscioni contro Pallotta : Svariate decine, si stima siano oltre 50, di striscioni di protesta sono stati piazzati nella notte per tutta Roma : il destinatario è James Pallotta . Continua dunque la contestazione contro il ...

Napoli e Roma in contRomano. Fiducia Carletto - Di Fra a rischio : Negli ultimi anni si sono scambiate spesso il ruolo di anti-Juve, oggi a inseguire i bianconeri - seppure a distanza - è rimasta solo una delle due. Più luci che ombre nella prima stagione a Napoli di Ancelotti, pure fuori dalla Coppa più prestigiosa ma a testa alta e in un girone di ferro; più dolori che gioie nella seconda a Roma di Di Francesco, che quanto meno si è garantita gli ottavi di Champions. Ma se alle pendici del Vesuvio si guarda ...

Roma - Pallotta contestato. In città spuntano 100 striscioni : Una contestazione come mai si era vista a Roma. Stanotte in tutta la città sono comparse decine di striscioni , circa un centinaio, con la scritta 'Pallotta vattene'. Da San Pietro , via Piccolomini, ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

Roma - migranti in corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

"Get up - stand up!" - a Roma in piazza contro il razzismo. E con i gilet gialli. FOTO : "Get up, stand up!", a Roma in piazza contro il razzismo. E con i gilet gialli. FOTO Centinaia di persone, tra cui diversi migranti, hanno partecipato al corteo nazionale antirazzista organizzato dall'Usb. In tanti indossavano i gilet, chiaro riferimento alle proteste francesi . Molti gli slogan contro il governo e, in ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : terminate le qualificazioni - domani le finali con molti italiani potenziali protagonisti in ricurvo e compound : La seconda giornata dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco in corso di svolgimento alla Fiera di Roma è andata in archivio con la chiusura della fase di qualificazione di tutte le competizioni, che domani culmineranno con la fase finale ad eliminazione diretta. Nel ricurvo maschile sono passati in testa il canadese Crispin Duenas e lo statunitense Brady Ellison con 593 punti, chiudendo davanti ...

Roma - i migranti si uniscono in protesta : il corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : 'Contro un mondo di sorveglianza e paura. Lotta dura', la scritta che campeggia su uno striscione mostrato dal gruppo di manifestanti. Il Corteo, partito da piazza Solferino, è stato promosso, ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : 'Basta razzismo'. Corteo anche a Torino : 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb, che sta sfilando ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : 'Basta razzismo'. Corteo anche a Torino : 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb, che sta sfilando ...

Roma - migranti in piazza contro il decreto sicurezza. Soumahoro (Usb) : “Gli invisibili fanno sentire la loro voce” : Il sindacato di base Usb guidato da Aboubakar Soumahoro ha portato in piazza alcune migliaia di migranti da tutta Italia per dire no alla legge Salvini che ha eliminato la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. “Gli invisibili hanno preso il loro destino il mano – afferma Soumahoro – questa piazza finalmente vede gli esclusi gli sfruttati prendere il loro destino in mano”. Con lo slogan “Get up stand ...