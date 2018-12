Milano da record con il ' Panettone più grande del mondo' | il suo peso è incredibile

Pallavolo – Milano -Modena - si punta al soldout del Forum : è record - 9600 biglietti venduti in 24 ore : Numeri incredibili di vendite per la società del presidente Fusaro: si punta al sold out contro Modena con 12000 spettatori La Revivre Axopower Milano punta al sold out contro Modena per la sfida di domenica 13 gennaio 2019 al Mediolanum Forum . A soli 24 ore dall’apertura delle vendite, avvenuto giovedì 13 alle ore 15, sono infatti già stati venduti 9600 biglietti , che rappresentano un vero e proprio record per una partita di volley in ...

Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019 dopo il record della prevendita riservata al fanclub : prezzi e settori : Quelli entrati in prevendita il 13 novembre su Vivaaticket sono gli Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019, visto che non sono previsti, al momento, altri lotti da mettere in vendita successivamente. Al netto di eventuali piccole disponibilità che potrebbero essere annunciate da Vivaticket in seguito ai sopralluoghi o all'allestimento del palco, infatti, non ci saranno successive tornate di vendita come accaduto per il ...