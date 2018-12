La prima puntata del documentario di Matteo Renzi su Firenze ha ottenuto l’1 | 8% di share

Ultimo 5 : Caccia ai Narcos : prima e Seconda puntata! : Ultimo 5, trama Prima e Seconda puntata: la Caccia ai Narcos” è la nuova missione del capitano Ultimo Raoul Bova che si troverà a sgominare una banda di narcotrafficanti messicani. Alto rischio per lui, intrecci amorosi e scelte difficili metteranno spesso a rischio la sua incolumità! Ultimo 5, trama Prima e Seconda puntata: il capitano Ultimo avrà un nuovo e pericoloso incarico, sgominare una minacciosa banda di narcotrafficanti di ...

Piero Chiambretti con la sua Repubblica delle Donne è arrivata all'ottavo appuntamento. La trasmissione che da questa puntata vedrà l'approdo di Lory del Santo nel parterre delle ministre - di cui vi abbiamo dato anteprima pochi giorni fa - pronte ad analizzare le ospiti che caratterizzeranno l'attenzione in studio.

Bake Off Italia - Stelle di Natale : Madalina è la migliore della prima puntata : Stasera è andato in onda il primo appuntamento di Bake Off Italia - Stelle di Natale, lo speciale realizzato dal noto cooking show dedicato al mondo della pasticceria e che vede protagonisti i vincitori delle prime sei edizioni del programma. Alla conduzione non c'è stata Benedetta Parodi, ma Katia Follesa, che già l’anno scorso ha presentato la versione Junior del programma; mentre nel ruolo di giudici abbiamo ritrovato Ernst Knam, Clelia ...

Bake Off Stelle di Natale : prima puntata - vincitore e classifica : Bake Off Stelle di Natale prima puntata – Primo appuntamento per il cook talent di Real Time, al via il 14 dicembre 2018 per una nuova ed emozionante sfida. I sei vincitori delle passate edizioni si sono riuniti sotto al tendone per sfidarsi ad uno scontro aperto, in un uno contro tutti che vedrà alla fine primeggiare il vincitore dei vincitori. La prima puntata di Bake Off Stelle di Natale dimostra la difficoltà scelta dai giudici: visto ...

Guarda... Stupisci - prima puntata : a lezione da Arbore e Frassica : Arbore è Arbore, fa la sua tv, con i suoi tempi, i suoi contenuti, i suoi topoi. E li usa tutti nelle tre ore e 40 (!) di Guarda... Stupisci. Qui non c'è l'effetto nostalgia di Indietro Tutta èd è puro Arbore, quello più vicino a Speciale per Me - Meglio Siamo Meglio Stiamo, con l'aggiunta di un anelito didattico. Il tutto in prima serata (e anche in seconda). Ma quando inizia la lezione, è da Teche Parla di musica (anche) scovando un ...

Guarda... Stupisci - la prima puntata in diretta : a lezione da Arbore e Frassica : [live_placement] Guarda... Stupisci, anticipazioni prima puntata, 12 dicembre 2018 Su Rai 2 ha inizio la doppia lectio magistralis di Guarda... Stupisci, con Renzo Arbore e Nino Frassica, la partecipazione di Andrea Delogu e una ricca platea di studenti universitari che hanno animato l'aula magna appositamente creata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri nel Centro di Produzione Rai di Napoli. Il debutto è fissato per stasera, mercoledì 12 ...

Guarda... Stupisci - la prima puntata in diretta : a lezione da Arbore e Frassica : Su Rai 2 ha inizio la doppia lectio magistralis di Guarda... Stupisci, con Renzo Arbore e Nino Frassica, la partecipazione di Andrea Delogu e una ricca platea di studenti universitari che hanno animato l'aula magna appositamente creata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri nel Centro di Produzione Rai di Napoli. Il debutto è fissato per stasera, mercoledì 12 dicembre, alle 21.05, orario per cui già ringraziamo Arbore, anche se la serata ...

Rivelo su Real Time - ospiti puntata venerdì 14 dicembre 2018 (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, saranno Luca Marin e Andrea Pinna gli ospiti della quinta puntata di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia in onda ogni venerdì alle 23.45. Il primo è un ex nuotatore italiano (si è ritirato a giugno scorso dall'attività agonistica) che ha alcune partecipazioni televisive all'attivo; infatti, oltre ad una comparsata nella miniserie Come un delfino con Raoul Bova, è stato concorrente dello ...

“La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre ...

#Chivuolesseremilionario – Puntata del 07/12/2018 – Il ritorno del quiz condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. : È la tua risposta definitiva? La accendiamo?. Per undici anni e 1.679 puntate questa domanda ha scandito le prime serate e i preserali di Canale 5. E questa sera, per quattro appuntamenti celebrativi, torna il quiz dei quiz: Chi vuol essere milionario?. Alla guida il conduttore che, nel mondo, ha presentato questo programma per più anni, entrando anche nel Guinness World Records: Gerry Scotti. CHI VUOL ESSERE MILIONARIO? | La ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 5 : la prima puntata in onda il giorno di San Valentino : Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, ritorna su Rai Uno la quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. Quest'ultima ha un legame speciale con il personaggio di Suor Angela che le ha permesso di essere una delle attrici più amate dal pubblico. Il cast di questa nuova stagione avrà delle variazioni, vista l'assenza più volte annunciata di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo: la ...

Ascolti tv - L’amica geniale seconda serata : vola al 30% e bissa la prima puntata : È una conferma il successo de L’Amica geniale: il secondo appuntamento con la serie evento tratta dal bestseller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, in onda il 4 dicembre su Rai1, ha conquistato 7 milioni 45mila telespettatori con il 30.1% di share (un punto più della scorsa settimana) vincendo il prime time.