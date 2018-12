Honor 10 Lite in vendita in Italia a 239' Specifiche tecniche

Da Xiaomi Redmi 6 Pro a Honor 9 Lite : 4 smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale : Chi dice che spendendo poco si ottiene risparmio con scarsa qualità? Il mercato della telefonia è in continua evoluzione permettendo di sborsare pochi soldi ma ottenere un device perfetto per ogni tipo di attività, nonché un ottimo regalo last minute per queste feste di Natale. Scopriamo insieme quattro smartphone da poter comprare spendendo anche meno di 200 euro, sfruttando le offerte lampo per i regali dell'ultimo minuto. Huawei P20 Lite La ...

Honor 10 Lite : nuovo smartphone dal prezzo incredibile come il design : Ecco che la società cinese ha finalmente deciso di ufficializzare il nuovo Honor 10 Lite, uno smartphone fortemente ispirato all’Honor 10, per un pubblico meno esigente, soprattutto per il prezzo, ma che dalla sua presenta un design all’avanguardia grazie alle back cover sgargianti ed una scheda tecnica molto interessante grazie al nuovo hardware. Da protagonista il grande display da ben 6.21 pollici in formato 19,5:9 con un rapporto ...

Honor 10 Lite ufficiale : notch a goccia e super selfie-cam : Partiamo dal design, aggiornato ai più recenti canoni estetici del mondo della telefonia mobile. Il notch è stato rimpicciolito e ora assume la forma a goccia tipica degli ultimi top di gamma ...

Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male : ecco la nostra video anteprima : Scopri Honor 10 Lite nella nostra video anteprima. Smartphone dell'ottimo rapporto qualità/prezzo con specifiche di fascia media e prezzo contenuto! L'articolo Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male: ecco la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

Incredibile Honor 9 Lite - con gesture con l’aggiornamento annunciato : Che Honor 9 Lite fosse un dispositivo di un certo peso lo si sapeva già, ma adesso arrivano altre conferme, direttamente dalla divisione italiana del brand cinese, che sul proprio profilo Facebook ha annunciato in queste ore l'avvio del roll-out dell'aggiornamento in grado di apportare le gesture a schermo intero, una caratteristica che sta facendo molto discutere nel periodo attuale. La funzionalità fa parte della suite in dotazione con ...

Honor 9 Lite si aggiorna : ecco le gesture di navigazione : HONOR 9 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta in dote le gesture di navigazione, lo ha annunciato HONOR su Facebook. L'articolo HONOR 9 Lite si aggiorna: ecco le gesture di navigazione proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e Honor 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

Regali di Natale su GearBest : Huawei P20 Lite - Honor 10 e Xiaomi Mi 8 l’11 dicembre : Con l'avvicinarsi del Natale starete senz'altro cercando l'offerta giusta: GearBest ben si presta alla cosa, proponendo degli sconti sul prezzo Honor 10, Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi8 (in realtà i prodotti in promozione sono anche altri, ma questi ci sono parsi i più interessanti, almeno a nostro giudizio). Partiamo proprio da Honor 10, versione globale con 4GB di RAM e 128GB di ROM, nella nuance Phantom Green: lo smartphone è in vendita ...

Honor 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown : Honor 10 Lite ha ricevuto un primo teardown che ci permette di dare uno sguardo alla componentistica interna dello smartphone. L'articolo Honor 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown proviene da TuttoAndroid.

Ritorno volantino MediaWorld : iPhone X - Huawei Mate 20 Lite e Honor 9 Lite al 6 dicembre : Partito oggi 6 dicembre il nuovo volantino MediaWorld titolato 'Il Ritorno dei super erori del tasso zero - Compri subito e paghi da maggio!' (tasso zero 0%, come sottolinea giustamente anche lo stesso deplian cartaceo, che vi invitiamo a sfogliare a questo indirizzo). Tanti i protagonisti della campagna promozionale, che rilancia un po' i prezzi che sono stati appannaggio del Black Friday 2018, fin qui non ancora riproposti (c'era stato un ...

Honor View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture : Honor View 10 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 le gesture di navigazione. L'articolo Honor View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente : Sembra che Honor 10 Lite sia passato dalla certificazione della FCC, ulteriore segno della possibile commercializzazione globale. Vi piacerebbe poterlo acquistare anche in Italia? L'articolo Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 (355€) P20 Lite e Honor 8X (266€) e tanti gadget economici oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Sconti di Natale con Euronics : prezzo Huawei P20 Pro - P Smart e Honor 9 Lite fino al 12 dicembre : Gli Sconti online di Euronics, anche all'indomani degli eventi Black Friday e Cyber Monday, di cui vi abbiamo raccontato praticamente tutto nel corso di questi giorni. La caccia selvaggia si è chiusa, ma non definitivamente, visto che le festività natalizie non sono poi così lontane come qualcuno vorrebbe sperare. Meglio guardarsi da subito intorno per individuare il prodotto giusto da regalare o da regalarsi. In questo ci viene in aiuto ...