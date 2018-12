Ecotassa | il governo tira dritto Ma solo su auto extra lusso

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente Ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Domenica vertice di governo sulla manovra. Sull'Ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

Lo scontro sull'Ecotassa nel governo giallo-verde : Roma, 15 dic., askanews, - Nel giorno in cui sono state segnalate le priorità dei gruppi, nel pacchetto della Lega c'è la proposta di fare 'indietro tutta' sulla misura inserita in manovra alla Camera ...

Manovra - Lega all’attacco dell’Ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata dall'approssimazione del governo" : Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Fca : «Il governo ritiri l'Ecotassa o salta il piano di investimenti in Italia» : La rottura si è ufficialmente consumata ieri con la presa di posizione della principale casa automobilistica italiana: «Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato,...

Fca avverte il Governo : "Con l'Ecotassa saremo costretti a rivedere il nostro piano per l'Italia : "Negli ultimi giorni lo scenario è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell'auto in discussione all'interno della legge di Bilancio, che a nostro avviso alternano l'intero quadro d'azione all'interno del quale il piano per l'Italia era stato delineato". Lo afferma Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca in una lettera al presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, in cui ...

Ecotassa - Il governo : "La norma cambierà in Senato". Vertice con costruttori e sindacati : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...