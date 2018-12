Snowboard | Coppa del Mondo | Fischnaller trionfa a Cortina

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : parla Roland Fischnaller. L’azzurro : “Era il momento di spingere e l’ho fatto” : Roland Fischnaller scrive un’altra pagina di storia dello Snowboard alpino azzurro trionfando nel gigante parallelo di Cortina: l’azzurro parte bene sin dalle qualifiche, ottenendo il secondo crono, poi è perfetto nella fase ad eliminazione diretta, battendo nell’ordine l’altro azzurro Mirko Felicetti, il russo Dmitry Sarsembaev, l’austriaco Benjamin Karl, ed infine l’elvetico Nevin Galmarini. Salgono così a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ledecka al comando - seconda Nadya Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl davanti a Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : secondo PGS stagionale - l’Italia ci riprova. Ochner per ripetersi : Va a chiudersi il doppio appuntamento tricolore per quanto riguarda la partenza della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2018-2019. Dopo la prova di Carezza di ieri, ci si sposta verso la Perla delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo. Altro PGS in programma: evento che si svolge nello spettacolo serale, davanti ad uno splendido pubblico e sotto le luci dei riflettori. L’Italia sogna ancora in grande dopo l’exploit arrivato ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista : Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40. La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, ...

Snowboard - capolavoro di Nadya Ochner a Carezza : primo successo nella Coppa del Mondo di parallelo : Una grande prestazione quella dell’azzurra, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie sulla pista Prà di Tori Un trionfo sensazionale, il primo della sua carriera in Coppa del Mondo. Nadya Ochner compie un capolavoro a Carezza, sulla pista Prà de Tori, battendo nella finale del gigante parallelo Ester Ledecka, diventata famosa per aver vinto l’oro nel superG di sci alpino e nello slalom parallelo di Snowboard ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 : qualificazioni. Ledecka e Galmarini i migliori - bene Aaron March e Nadya Ochner : Ha preso il via quest’oggi con la prima giornata dedicata alle qualificazioni di un PGS, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nell’ormai consueto scenario di Carezza, in Italia. Ancora una volta infatti si parte dalla località in Alto Adige e di sicuro ai nostri atleti non manca la motivazione per fare bene. I pronostici della vigilia vengono confermati fin dalle prime qualificazioni, necessarie per eleggere i migliori 16 della ...

LIVE Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 in DIRETTA : Galmarini e Ledecka favoriti - quattro azzurri per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo per il 2018-2019. Si comincia dall’Italia, con un PGS in quel di Carezza. I grandi favoriti, i campioni olimpici Ester Ledecka e Nevin Galmarini, non hanno deluso le aspettative centrando la qualificazione alla fase finale con il miglior tempo in qualificazione. Saranno ovviamente loro che punteranno al risultato più importante. Ci prova ...

Snowboard - Carezza ospita il primo PGS di Coppa del Mondo : problemi alla schiena per Fischnaller : A Carezza il primo PGS stagionale di Coppa del Mondo. Fischnaller: “ll mal di schiena mi perseguita, non sarò tra i favoriti” La pista Pra di Tori di Carezza ospita ormai da qualche anno l’appuntamento di apertura della tappa di Coppa del Mondo di parallelo, e giovedì 13 dicembre gli specialisti del gigante si daranno battaglia per la prima vittoria della stagione in specialità (qualificazioni a partire dalle ore 8.45, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 : si comincia con un PGS - l’Italia ci prova per il podio. Favoriti Galmarini e Ledecka : Tutto pronto per l’esordio. Inizia domani, con un PGS, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: appuntamento in mattinata nel Bel Paese, in quel di Carezza. Per l’ennesima volta dunque si comincia dalla località dell’Alto Adige: ormai un’abitudine come prima tappa stagionale. L’Italia va a caccia di risultati importanti per far esultare il pubblico di casa. I grandi Favoriti, tra uomini e donne, saranno ovviamente ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019. Roland Fischnaller : “Ho un’infiammazione all’osso sacrale”. Italia pronta per l’esordio a Carezza : Giovedì 13 dicembre si aprirà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard alpino con la prova di gigante parallelo prevista sulla pista Pra di Tori a Carezza. Appuntamento dunque in Italia per le stelle della tavola, pronte a darsi battaglia per aprire la stagione con une bella vittoria. Qualificazioni alle ore 08.45, poi la fase finale a partite dalle ore 12.30 e ci saranno ben 16 azzurri in gara con l’obiettivo di ottenere il miglior ...