Razzismi 2 0 | «Ho chattato con chi odia online»

vanityfair

(Di sabato 15 dicembre 2018) 10 canzoni contro il razzismo, per combattere il livore «da social»2. Caparezza3. Ivano Fossati4. Jarabe De Palo5. Ghali6. Manu Chao7. Michael Jackson8. Mirkoeilcane9. Willie Peyote10. Patti SmithInneggiano allo stermino, invocano le molotov contro i profughi, scherzano sulla Shoah, minacciano di stuprare una ragazza che non la pensa come loro. Sulla piazza di Internet, i ragazzi lo fanno spesso. E Stefano Pasta, del Centro di Ricerca sull’Educazione ai media dell’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) e del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica, ha cercato di capire che cosa si nasconde dietro questo odio. Per scrivere il suo libro, (Scholé-Morcelliana, 2018), ha contattato questi ragazzi, hacon loro per mesi. E molti gli hanno risposto: «Mi stai prendendo troppo sul serio: era solo una battuta».Che cosa intendono dire? «Hanno ...