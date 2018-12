Il doppiatore di Mario conquista un peculiare Guinnes World Record

eurogamer

La voce di Mario, fuori dal mondo dei videogiochi, si chiama Charles Martinet e si è aggiudicato un Guinness World Record per aver effettuato il maggior numero di interpretazioni dello stesso personaggio videoludico, riporta Comicbook. Con il lancio di Super Smash Bros. Ultimate, avvenuto la scorsa settimana, Martinet ha infatti collezionato la ragguardevole cifra di 100 videogiochi diversi cui ha prestato la voce per interpretare lo stesso personaggio, Mario naturalmente. Le prime apparizioni di Mario risalgono al 1992, con l'uscita di Mario Teaches Typing e il flipper di Super Mario Bros. Da allora Martinet ha continuato a prestare la voce a quello che è diventato, con ogni evenienza, il personaggio videoludico più famoso al mondo. Martinet ha inoltre interpretato le voci anche di altri personaggi come Luigi, Wario, Waluigi, Toadsworth, Baby Mario e Baby Luigi.