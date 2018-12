Comuni Ricicloni 2018 Puglia | crescono le performance

Comuni "ricicloni" - sono 3 in provincia di Como. Albiolo - Rodero e Valmorea i virtuosi : ... per non vedere annullati anni di modelli virtuosi di raccolte differenziate, ed entrare a pieno titolo nell'era dell'Economia Circolare"». A commentare i risultati anche Raffaele Cattaneo, assessore ...

Legambiente e i Comuni Ricicloni in Lombardia : 49 Comuni in Bergamasca «rifiuti free» : Aumenta il numero di Comuni Ricicloni in Lombardia. Sono 299, quarantuno in più dell'anno scorso, gli enti locali che quest'anno possono fregiarsi del titolo Comuni Rifiuti Free perché capaci di ...