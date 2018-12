Al Centro-Nord la neve è in arrivo | anche a quote basse

Allerta Meteo - ciclone al Centro/Sud : forti temporali nella notte - nubifragi dal Lazio alla Sicilia. Gelo al Centro/Nord [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di metà Dicembre dal forte maltempo al Centro/Sud Italia per un ciclone posizionato nel Canale di Sicilia: le piogge più forti stanno colpendo le zone meridionali del Lazio, dove nelle ultime ore sono caduti 85mm di pioggia a Pico (Frosinone) e Fondi (Latina), 79mm a Ceccano (Frosinone), 70mm a Lariano (Roma), 54mm a Latina, 48mm a Rocca Priora (Roma), 32mm a Formia (Latina). Sempre al Centro Italia piove ...

Carenza di vaccini anti influenzali in tutta Italia. Crisi al Centro Nord : I vaccini anti influenzali scarseggiando in molte regioni d'Italia, soprattutto al Centro Nord. È questa la situazione rilevata dal bollettino Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, a circa una ventina di giorni dall'inizio della campagna di prevenzione. Questa Carenza va a colpire soprattutto gli anziani Over 65, che senza le scorte delle Asl dovranno pagare - se lo trovano - un vaccino che dovrebbero avere di diritto, e ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Allerta Meteo - Santa Lucia spacca l’Italia a metà : freddo e neve al Nord - maltempo al Centro - sole e caldo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Istat : Pil pro capite Sud inferiore del 45% rispetto Centro-Nord : Roma, 13 dic., askanews, - Il Pil per abitante nel 2017 risulta pari a 35,4mila euro nel Nord-ovest, a 34,3mila euro nel Nord-est e a 30,7mila euro nel Centro. Lo afferma l'Istat, aggiungendo che il ...

Nevicate a bassa quota sull'Italia Centro meridionale - freddo intenso al nord : Roma - Orchestrata da una depressione in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale una perturbazione sta interessando l'Italia e coinvolge più direttamente le regioni centro-meridionali. Qualche fenomeno di debole intensità sconfina alla regioni settentrionali interessando basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico, con la neve che grazie alle basse temperature riesce a cadere a bassa quota, ...

Bianco risveglio a L'Aquila - neve fino a quote basse al Centro-nord! : Come ampiamente previsto l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica sta determinando piogge e nevicate anche a quote relativamente basse grazie alla presenza di un modesto strato d'aria...

Venti forti dal Nord al Centro-Sud : ANSA, - ROMA, 7 DIC - Dalla notte di oggi in arrivo Venti da forti a burrasca da Nord-ovest sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori settentrionali. Dalle prime ore di domani il ...

Intenso bolide (meteorite) avvistato al Centro-nord : tante segnalazioni soprattutto dal Nord-Est : Numerose segnalazioni stanno arrivando in redazione circa l'avvistamento di un "bolide", ovvero una intensa scia luminosa che ha assunto un colore verdastro, nei cieli delle regioni...

Meteo ponte Immacolata : neve gelo dal weekend/ Ultime notizie e previsioni : pioggia e temporali al Centro Nord - IlSussidiario.net : previsioni Meteo ponte Immacolata: piogge, neve e gelo dal weekend al centro Nord e in Sicilia, le Ultime notizie e gli aggiornamenti

Meteo Italia - inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord : temperature di +20°C nel Lazio - in Toscana e in pianura Padana [DATI] : inizio Dicembre di super caldo su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche. Oggi, Martedì 4 Dicembre, spiccano i +21°C di Portoferraio, i+20°C di Roma, Latina, Grosseto, Tarquinia, Seregno e Borgomanero, i +19°C di Genova, Pisa, La Spezia e Como, i +18°C di Varese, Legnano, Rho e Savona. Domani, Mercoledì 5, farà ancora più caldo. L'articolo Meteo Italia, inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord: ...

Meteo - pioggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere

Grosso tornado si abbatte a nord di Crotone : devastato Centro commerciale - auto scaraventate via : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo precedente, una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria e ha dato vita a un violento tornado nel corso della mattinata odierna, attorno...

E’ una notte di forte maltempo al Centro/Nord : pioggia torrenziale nell’alta Toscana - neve forte sulle Alpi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 Sestriere ...