Verissimo – Giulia Salemi e Francesco Monte sono una coppia | i particolari dei primi

Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo. Lui : “Ho paura…” : Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo rivelano di essere una coppia Domani andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Puntata che sarà dedicata interamente al GF Vip. La puntata, come tutti sapranno, è già stata registrata. E proprio poco fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che hanno detto Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, dalla Toffanin, hanno finalmente svelato di essere una coppia. E Giulia Salemi, come rivelato dalle ...

Verissimo - Giulia Salemi e Francesco Monte : ‘Siamo una coppia’ : “Siamo una coppia. La nostra favola continua”. Giulia Salemi inguaribile romantica e inguaribile ottimista si confessa nella puntata di Verissimo in onda sabato 15 dicembre alle 16.00 su Canale 5. La influencer ospite con Francesco Monte parla del loro rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 e di come stia procedendo ora che l’esperienza televisiva si è conclusa: “Io ci ho sempre creduto. ...

Giulia Salemi - Francesco Monte a Verissimo : "Siamo una coppia" : Giulia Salemi, ospite a Verissimo (in onda domani su Canale 5), parla a lungo del rapporto nato all’interno della casa del 'Grande Fratello Vip' con Francesco Monte: Siamo una coppia. La nostra favola continua. La showgirl confida: “Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre ...

Verissimo - Giulia Provvedi : 'La mia vittoria è vedere Silvia in finale al GfVip' : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffani n a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Giulia Provvedi a Verissimo dopo il GfVip : «Il tradimento? Ho avuto dei dubbi. E sull'intervista di Corona...» : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Verissimo - Giulia Provvedi : 'La mia vittoria è vedere Silvia in finale al GfVip' : Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella's, Giulia Provvedi , è stata ospite di Silvia Toffani n a Verissimo . La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le ...

Gf Vip - Giulia Provvedi a Verissimo rivela : 'Non ho mai dubitato di Pierluigi' : Giulia Provvedi, la bionda de "Le Donatella" si è raccontata oggi pomeriggio a "Verissimo", programma di Silvia Toffanin. Giulia è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello, nella quale è però rimasta sua sorella Silvia. La Provvedi, nella scorsa puntata del Gf Vip, si è offerta di andare in nomination al posto di Giulia Salemi che tentennava all'idea di mettersi in gioco e staccarsi eventualmente da Francesco Monte. Purtroppo il pubblico ...

Giulia Provvedi a Verissimo su Pierluigi Gollini : “E’ tutto risolto” : Verissimo: Giulia Provvedi ha chiarito con Pierluigi Gollini La nuova puntata di Verissimo è iniziata da pochi minuti. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio l’ultima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi. E in questa circostanza la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiederle news inerenti al suo fidanzato Pierluigi Gollini, il quale è finito nell’occhio del ciclone per le clamorose ...

Fabio Basile dimentica Giulia Provvedi con Daria : la rivelazione a Verissimo : Verissimo: Basile innamorato di Giulia Provvedi? La sua risposta sorprende Silvia Toffanin ha intervistato poco fa Fabio Basile a Verissimo. Il ragazzo, come tutti sapranno bene, è stato un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E 10 giorni fa è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani perchè i telespettatori, tramite televoto, hanno deciso di eliminarlo. Oggi Fabio Basile da Silvia Toffanin a ...