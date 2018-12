Rally | che colpo della Hyundai Motorsport | ufficiale l’ingaggio per due anni di Sébastien

Borse asiatiche in Rally su passi avanti commercio : Altra seduta positiva per le Borse asiatiche e per la piazza di Tokyo , che sono state galvanizzate dai segnali concreti di una trattativa sul commercio fra USA e Cina . A sostenere i mercati ...

Rally - Sebastien Loeb vicino all’accordo con Hyundai : il nove volte iridato correrà qualche gara nel WRC 2019 con il nuovo team : Una notizia che non può lasciare indifferenti gli appassionati di Rally. Il pilota francese Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo di questa categoria, sarebbe vicino a trovare un accordo con il team Hyundai Motorsport. Stando a quanto riportato da motorsport.com infatti Loeb, dopo il ritiro di Peugeot Sport e il mancato di rinnovo che lo legava alla Citroen, è orientato ad iniziare un percorso nuovo essendo libero da qualunque obbligo ...

Borse asiatiche in Rally su allentamento tensioni commerciali : Ottima seduta per le Borse asiatiche , che chiudono la seduta in forte rialzo, sull' allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina e sull'ipotesi che Pechino abbatta i dazi sulle auto USA. Ad ...

Il debutto in R5 di Rachele Somaschini : dopo il Monza Rally Show - Montecarlo : Oggi Rachele, nata sotto il segno dell'Acquario ed iscritta alla facoltà di economia e commercio, è un'apprezzata istruttrice di guida sicura nell'ambito dell'attività di Aci Sport e svolge test su ...

Dalla fede interista alla vittoria nel Monza Rally Show - Valentino Rossi : “ora vacanza! A Sepang voglio che la Yamaha…” : Intervistato ai microfony di Sky Sport, Valentino Rossi parla della sua fede interista e del successo nel Monza Rally Show, senza trascurare un pensiero ai test di Sepang e alle migliorie della Yamaha per il 2019 Il 2018 di Valentino Rossi si è finalmente concluso. Archiviata la stagione di MotoGP, il ‘Dottore’ ha firmato la doppietta ne ‘La 100 km dei Campioni’ al ranch e nella gara automobilistica del Monza Rally ...

Monza : al Rally Cairoli batte Rossi. Raffica di multe per i parcheggi degli spettatori : Tony Cairoli si aggiudica il Master Show del Rally di Monza che si è disputato in autodromo. Brutta sorpresa per gli spettatori che hanno parcheggiato sul verde del Parco: solo domenica 9 elevate ...

Monza Rally Show 2019 – Sarà rivoluzione per premiare lo spettacolo? Le proposte dell’organizzazione che ‘fanno fuori’ Valentino Rossi : Poco spettacolo al Monza Rally Show 2018? Tony Cairoli alza un polverone, l’organizzazione della competizione risponde alle critiche Percorso netto per Valentino Rossi al Monza Rally Show 2018. Il pilota pesarese ha dominato durante la competizione brianzola, insieme agli altri piloti al volante delle Ford Fiesta WRC Plus, mettendo in mostra la differenza di cavalli di queste vetture rispetto, ad esempio, all’auto di Tony ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche l’ultima giornata e vince il suo settimo Monza Rally Show : Dopo una seconda giornata nella quale aveva letteralmente dominato, Valentino Rossi (Ford Fiesta)chiude in bellezza e vince a mani basse anche le prove speciali della domenica. Per il “Dottore”, quindi, arriva il settimo trionfo nel Rally brianzolo che, in questa occasione, chiude con 1:07 su Teemu Suninen (Ford Fiesta), 2:03 su Roberto Brivio (Ford Fiesta), 2:18 su Alessio Salucci (Ford Fiesta) e 2:52 su Tony Cairoli (Hyundai i20) ...

Monza Rally Show 2018 – Settebello Valentino Rossi - il Dottore si prende anche la Prova Speciale 7 : Ennesimo trionfo di Valentino Rossi, il pilota pesarese conquista la settima Prova Speciale continuando il suo percorso netto Valentino Rossi cala il Settebello, vincendo anche la settima Prova Speciale del Monza Rally Show 2018. Nessun rivale riesce a tenere il passo del pesarese che, al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus, si prende il secondo passaggio sulla “Gran Prix” che apre la fase domenicale della ...

Monza Rally Show – Valentino Rossi e la solidarietà verso Cairoli : “anche lui ha il suo Marquez! Che bega il 10° titolo” : Valentino Rossi incontra con Tony Cairoli al Monza Rally Show: il ‘Dottore’ ironizza sulle difficoltà comuni di vincere il 10° titolo delle rispettive carriere Dopo aver trionfato nella ‘100 km dei Campioni’, Valentino Rossi mette anche una seria ipoteca sul Monza Rally Show 2018. Archiviata la stagione di MotoGP, con più ombre che luci, il ‘Dottore’ si sta togliendo qualche soddisfazione nelle gare di fine stagione. Questa volta ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche la seconda giornata. Il “Dottore” sempre più leader : E’ ancora Valentino Rossi il protagonista della seconda giornata del Rally di Monza. Il campione di Tavullia, affiancato da Carlo Cassina, conferma la leadership anche al termine delle quattro prove speciali del day-2 della kermesse ormai classica del panorama dei motori sul celebre tracciato brianzolo. Il “Dottore”, a bordo della Ford Fiesta WRC PLUS, ha ora un margine di 49″6 sul finlandese Teemu Suninen (pilota ...

Monza Rally Show 2018 : Valentino Rossi inarrestabile anche nella PS5 : Monza Rally Show 2018, Valentino Rossi allarga il divario da Suninen vincendo anche la PS5, al terzo posto “Uccio” Monza Rally Show 2018, Valentino Rossi continua a dare spettacolo, vincendo anche la PS5 davanti a Teemu Suninen. Si trattava di una Parabolica 2 di 9,66 chilometri, un tracciato molto impegnativo che ha visto il “Dottore” staccare l’avversario diretto di 4 secondi e mezzo. Il divario in ...