Migranti | Sophia prorogata di tre mesi

Migranti - fonti governo : missione Sophia verso una proroga di 3 mesi : Sembra che sia vicina una proroga di tre mesi della missione Sophia , in scadenza il 31 dicembre. A quanto si apprende da fonti di governo , è questo l'accordo raggiunto a Palazzo Chigi durante il ...

Migranti - Salvini : Sophia cambi o stop : 9.58 "Negli ultimi 3 anni sono stati concessi 40.000 permessi umanitari.Solo 3.500 si sono trasformati in permessi di lavoro e 250in ricongiungimenti familiari. Gli altri sono rimasti in Italia senza percorsi d'inclusione", dice il ministro dell'Interno Salvini. Da inizio giugno a fine novembre, gli sbarchi di Migranti sono diminuiti dell'83% rispetto all'anno scorso,aggiunge La missione europea Sophia, che prevede l'approdo solo in porti ...