L' influenza è più facile se si prendono i mezzi di trasporto

Angela Merkel lascia la Cdu : 'Così avrò ancora più influenza internazionale' : Merkel ha annunciato ieri che non correrà per la presidenza della Cdu a dicembre e che resterà cancelliera fino alla fine del mandato, nel 2021, e a quel punto si ritirerà dalla politica.

Arriva l’ influenza - e i maschi «soffrono» di più : Con l’arrivo del maltempo e bruschi sbalzi di temperatura comincia anche la stagione dell’influenza. Andrà da novembre 2018 a marzo 2019 e dovrebbe essere di media intensità, considerando i rilevamenti epidemiologici in Nuova Zelanda e Australia, dove si è appena conclusa. Si ipotizza che saranno circa 5 milioni i casi di contagio da influenza in Italia, ai quali andranno ad aggiungersi altre situazioni di disturbo causati dai 262 ...

influenza - Siti : “Utilizzare per ogni fascia di età il vaccino più appropriato” : “I dati di sorveglianza sull’Influenza raccolti nelle ultime stagioni invernali dimostrano che non tutti i vaccini Influenzali sono uguali, e per massimizzare la protezione offerta dalla vaccinazione va utilizzato per ogni fascia di età il vaccino più appropriato”. È quanto sostengono gli esperti della Società italiana di igiene (Siti) riuniti in occasione del Congresso nazionale che si svolge a Riva del Garda. “Dal ...