F1 | quando viene presentata la nuova Ferrari 2019? Data | programma e orario

Tredicesima 2018 NoiPA : come si calcola l’importo e quando viene pagata : Il calcolo della Tredicesima 2018 NoiPA, tiene conto di vari elementi. La mensilità aggiuntiva spetta di diritto a tutti i lavoratori e viene pagata in prossimità delle festività natalizie. Il suo importo non corrisponde allo stipendio mensile, perché le voci di calcolo sono leggermente diverse rispetto a quelle della classica busta paga mensile. come si fa, dunque, il calcolo? Il calcolo della Tredicesima 2018 La Tredicesima corrisponde ad ...

#Separazione : quando la casa viene assegnata al figlio e i genitori si alternano equamente. Dalla realtà al decreto Pillon : In caso di separazione la bigenitorialità perfetta è quella che vede i figli assegnatari della casa coniugale e i due genitori che si alternano all’0interno, una settimana o due per uno. Non più quindi il figlio pacco postale. sballottolato da una casa all’altra tra weekend, giorno della settimana e vita ordinaria, ma una sola casa, la sua e i due genitori che vivono con lui alternativamente. Un modo anche per dividere equamente ...

Tredicesima : quando viene pagata e come si calcola - Sky TG24 - : La mensilità aggiuntiva arriva a dicembre. Il calendario è fissato per legge, anche se in molti casi non impone una data precisa. Ecco cosa c'è da sapere

Tacere per vivere : quando la libertà di stampa viene negata : “Fatelo Tacere!”. È questa la frase che, secondo il quotidiano turco Hurrivet, è stata pronunciata dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, per ordinare l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, da sempre un severo critico del governo saudita. Nei primi mesi del 2018 sono 38 i giornalisti e operatori dei media uccisi (65 in tutto il 2017), mentre sono 176 quelli imprigionati. Tra i giornalisti uccisi di recente ricordiamo, oltre ...

quando conviene acquistare i biglietti aerei a basso prezzo : Comprare online un biglietto aereo al miglior prezzo possibile non è affatto semplice. L’algoritmo che regola le offerte che le varie compagnie decidono di proporre ai propri passeggeri è in continua evoluzione, ed è per questo che le regole e i trucchetti validi negli scorsi anni starebbero via via perdendo di efficacia. A sottolinearlo è l’ultimo report realizzato da Expedia in collaborazione con l’Airlines Reporting Corporation: ...

Tredicesima NoiPa 2018 : come funziona e quando viene pagata agli statali : Dicembre si avvicina e si attende con ansia l’ora della Tredicesima e della Tredicesima NoiPa, in vista dei regali di Natale o dell’occasione per pagare spese impreviste, bollette, conguagli. Insomma, un aiuto in più che arriva ad allietare le feste dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Vediamo in dettaglio come funziona il pagamento della famosa gratifica natalizia, per i dipendenti del settore privato e per i dipendenti pubblici, che ...

Pensioni - quando e a chi conviene quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal ...

Bonafede vs deputati Pd : “Dov’eravate quando Berlusconi e Renzi epuravano giornalisti?”. Scoppia la bagarre e interviene Fico : bagarre nell’Aula della Camera durante il Question time, con uno scontro tra esponenti Pd e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, chiamato a rispondere ad un’interrogazione sulla questione della libertà di stampa e sui suoi rapporti con Luca Lanzalone. Durante l’intervento del Guardasigilli, si sono levate proteste da parte dei deputati dem Emanuele Fiano, Ivan Scalfarotto e Filippo Sensi, con il successivo intervento del presidente ...

Tav - il referendum non si chiede solo quando conviene : Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha affermato in aula consiliare che vorrà far sentire tramite un referendum la volontà del Piemonte, qualora il governo prima ed il parlamento poi, decidessero di bloccare la Tav Torino-Lione. È singolare, ma comprensibile, conoscendo i nostri governanti (da quando è nata la repubblica), che usino l’arma del referendum quando gli fa comodo o quando per lo meno pensano che gli possa fare comodo, in ...

quando si pensa a Torino viene subito l'acquolina in bocca : La kermesse torinese si arricchisce anche di nuove iniziative: oltre 100 laboratori didattici, spettacoli, convegni e maitre chocolatier d'eccellenza. Grazie alla collaborazione con Selmi Group, ...

Bologna. Sta attraversando sulle strisce - quando viene travolta da un’auto : muore 67enne : La vittima stava attraversando la statale Porrettana a pochi metri da casa a Pian di Venola, nel territorio di Marzabotta. Un uomo di 83 anni alla guida di una Panda l'ha travolta e uccisa.Continua a leggere

Terza fascia ATA : quando si viene convocati e come vengono conferite le supplenze : Sono iniziate in diverse province le convocazioni dalle graduatorie di Terza fascia ATA, valide per il triennio 2018/2021. Ma, quando si viene convocati dai dirigenti scolastici e in che modo? Altro quesito: come vengono conferite le supplenze? Di seguito faremo chiarezza su tali domande che in tanti aspiranti ATA si pongono. supplenze Terza fascia ATA: quando si viene convocati Gli istituti possono convocare supplenti dalle graduatorie di Terza ...