Donna leader? Molti pregiudizi arrivano proprio dalle donne

Una Donna erede di Berlusconi? FI - la top 10 per il prossimo leader : Il prossimo leader di Forza Italia? Ci sono ben due donne nel podio, anche se resta al primo posto Silvio Berlusconi con un netto vantaggio sulla seconda posizione, occupata da Marina Berlusconi, già presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Segui su affaritaliani.it

Francesco Rutelli : "La chiave del successo in Germania? Ambiente e una leader Donna" : L'ex sindaco di Roma: 'Il fronte pro Europa dovrà tenere conto di questo successo e difendere l'economia green' INTERVISTA «Centralità dei temi ambientali, leadership nuove, credibili e femminili». Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma ed ex vicepremier, da anni fuori dalla politica attiva, ...