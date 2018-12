Consip | verso il processo l' ex sottosegretario Lotti

Consip - chiuse le indagini : Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta archiviazione per Tiziano Renzi : È stata chiusa l’indagine Consip. Tra gli indagati restano l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e il generale Tullio Del Sette. Secondo quanto apprende il Fatto Quotidiano la procura di Roma ha chiesto l’archiviazone per Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo. L'articolo Consip, chiuse le indagini: Luca Lotti e generale Del Tullio Sette verso il processo. Chiesta archiviazione per Tiziano Renzi proviene da Il Fatto ...