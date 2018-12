XF12 – X Factor 12 – Finale del 13 12 2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8 Chi sarà il

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 06/12/2018 – Il settimo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Lorenzo Licitra e Salmo. : Settima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 29/11/2018 – Il sesto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Giorgia e Jonas Blue. : Sesta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 22/11/2018 – Il quinto Live Show e gli inediti. Ospiti : Hooverphonic e Subsonica. : Quinta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 15/11/2018 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Enrico Nigiotti e Carl Brave. : Quarta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 08/11/2018 – Il terzo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Sofi Tukker. : Terza Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Settima puntata del 18/10/2018 – Gli Home Visit : ultima chiamata prima dei Live. : Settimo appuntamento (dedicato agli Home Visit) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il sesto appuntamento ha totalizzato 1.075.000 ...