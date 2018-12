Venezia : accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (2) : (AdnKronos) - In questo modo sarà possibile aumentare la quota del traffico merci da e per il Porto di Venezia, anche in relazione alla crescita dei traffici già registrata e all’ulteriore sviluppo previsto. Proseguirà, inoltre, l’analisi sulle attività necessarie per il ripristino del collegamento

Venezia : accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (3) : (AdnKronos) - Le merci transitate per il Porto di Venezia intercettano due dei principali Corridoi europei: quello Mediterraneo, che collega la Penisola iberica al confine dell’Est europeo passando per la dorsale italiana Torino – Trieste; e il Corridoio Baltico–Adriatico, che connette importanti po

RFI e AdSPMAS : firmato accordo per gli interventi sullo scalo merci di Venezia : Gruppo FS Italiane e AdSPMAS firmano l'accordo per concretizzare la progettazione e la realizzazione degli interventi per il potenziamento infrastrutturale nel Comprensorio Ferroviario di Venezia ...

Incidenti : Venezia - frontale su raccordo Marco Polo causato da auto contromano : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - E' in via di risoluzione l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla carreggiata del raccordo Marco Polo in direzione della Tangenziale di Mestre. Sono due le auto coinvolte, una delle quali entrata in contromano sulla bretella dallo svincolo Dese, che ha impattato sem